Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, logoterapeutti ja tietokirjailija.

kollegalle ankeasta elämän­tilanteestani.Siinä yksityiskohdilla mässäillessäni havahduin kiusallista kyllä oivallukseen, että jokainen ongelmani oli ensinnäkin jollain aikavälillä ohimenevä ja toisekseen ne kaikki johtuivat hyvistä asioista elämässäni. En vain tiedostanut ongelmieni ihanuutta, koska skaalaukseni oli perustavanlaatuisesti pielessä.Olin sen verran stressaantunut, etten hahmottanut elämäni kaunista kokonaiskuvaa, vaan tihrustin nykyhetkeä mikroskoopilla, jonka läpi kaikki näytti rumalta.jonka avulla elämäänsä tarkastelee, on nimittäin iso merkitys ihmisen henkiselle hyvinvoinnille. Ne kuuluisat arjen pienet ilot eivät tunnu missään, jos niitä mittaa järjestelmällä, joka havaitsee vain huippukokemukset. Omalle elämälle annettu kasi ei tietenkään riitä, jos murehtii sitä, miksei se ole kymppi.Yksi yleisesti käytetty mittaustapa on verrata itseään muihin, mikä kannattaa silloin, kun haluaa riistää itseltään viimeiset elämänilon rippeetkin.Sen lisäksi, että itsensä vertailu muihin on hyödytöntä, se on myös mahdotonta. Ei ole sellaista tutkimusmetodia, jolla saisi itsestään, maailmasta ja mystisestä joukosta nimeltä kaikki muut riittävän luotettavaa, näyttöön perustuvaa dataa. Sen sijaan on taattua, että silloin pääsee nauttimaan kateuden, alakulon ja morkkiksen ryydittämästä ainutlaatuisesta tunnecocktailista.kannattaakin kehitellä ihkaoma mittausjärjestelmänsä, joka auttaa nostamaan elämänlaatua sen sijaan, että se laskee sitä. Omassa systeemissäni on kahta yksikköä: kärsimys-yksikkö ja kehitys-yksikkö.Kärsimys-yksikön avulla mittaan, kärsinkö tällä hetkellä. Kärsimys on vahva sana, minkä ansiosta siitä on suuri apu erotusdiagnostiikassa.Kärsimystä on monenlaista ja sen syytkin voivat olla mitä moninaisimmat. Jos totean kärsiväni tavalla tai toisella, minun pitää tietenkin pyrkiä poistamaan kärsimys, jos se vain suinkin on mahdollista.On erityisen tärkeää, ettei sekoita kärsimystä turtumukseen, joka on ikävä tunne sekin, mutta signaloi sitä, ettei mikään tunnu missään, koska oikeansorttinen mittatikku on hukassa.taas paljastaa, mitä voin tehdä paremmin. Mielestäni yksi ihmisen tehtävistä on ottaa opikseen ja kehittyä. Jokaiselle tekee hyvää, kun elämässä on arvokkaita asioita, joita kohti kurkottaa.Kun ihmisenä kasvamisesta puhutaan, moni ajattelee, että edistystä ovat vain dramaattiset muutokset ja näyttävät käännökset. Kuitenkin kaikki lasketaan, myös ne millit ja sekunnit, jotka kertovat siitä, että oikeaan suuntaan ollaan menossa.