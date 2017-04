Työttömänä ollut Kaisa Heikkilä suuttui, kun ystävä käski ryhtymään siivoojaksi – Korkeasti koulutettujen patistaminen mihin tahansa työhön on heidän väheksymistään, hän sanoo

Elämä

Pari kertaa on tehnyt mieli sanoa, ettei tämä tartu. Kaisa Heikkilällä ei ole mitään tautia. Mutta työtön hän on ollut. Se on saanut Heikkilän tuntemaan ihmisten ennakkoluulot nahoissaan. Ilmapiiri muuttuu helposti vaivautuneeksi, kun keskustelukumppani kuulee työttömyydestä.