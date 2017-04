Miksi lääkärissä käyminen pelottaa? Asiantuntija vastaa

Elämä

Psykologisen lääketieteen apulaisprofessori Nathan Consedine Aucklandin yliopistosta:



”Yleensä suuntaamme lääkärin vastaanotolle kaivatessamme selitystä jollekin ikävälle oireelle. Lääkäriin siis mennään hakemaan huonoja uutisia. Kuka tahansa ahdistuu tuollaisessa tilanteessa.



Ihmisillä on myös nykyään enemmän terveyteen liittyviä pelkoja kuin muutama vuosikymmen sitten. Tämä johtuu paitsi median tavasta pelotella ihmisiä myös tiedon lisääntymisestä.



Tiedämme yhä enemmän terveydestä ja sairauksista, mutta emme pysty käsittelemään kaikkea tietoa. Tästä seuraa epämääräistä ahdistusta, joka ruokkii kielteisiä asenteita lääkäreitä ja lääketiedettä kohtaan.



Ahdistus ei itsessään ole ongelma. Se on vain tunne. Todellinen ongelma on ahdistuksesta aiheutuva lääkärin vältteleminen.



Omaa välttelykäyttäymistä voi purkaa miettimällä, mistä ahdistus kumpuaa. Lääkäriä vältellessään ihminen saattaa todellisuudessa väistellä jotakin tiettyä omaan terveyteen tai elämäntapaan liittyvää huolta.”