Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

pettymys: lähikaupan hedelmävaaka on vaihdettu moderniin versioon. Mennyttä ovat siistit, isot nappulat, joissa oli selkeä luku per painike.Nykyvaa’assa on ensin valittava epäsäännöllisesti jaksotettu lukualue, kuten 49–72. Vasta sitten näytölle saa vanhoja nappuloita imitoivan valikon, josta löytyy 55 Kurkku (Suomi).Hedelmävaaka on merkinnyt lapsillemme itsenäisen asioinnin huippua. Jokainen saa etsiä itse vaa’asta numeron, painaa nappia ja kiinnittää hintatarran. Jos ei itse yletä, nostetaan. Pätevyyden tunne – lasten ja minunkin – on ilmeinen, vaikka helpostihan 49 ja 94 menivät sekaisin. Mutta nyt: 55 ei löydy, ainakaan ilman jonoa kasvattavaa harkinta-aikaa.Koska lähikaupassa käy muitakin kuin minä ja lapseni. Osalle heistä vaa’an vaihdolla on oikeastikin merkitystä.Miten mahtaa pärjätä kehitysvammainen tai lyhytkasvuinen asiakas? Avokadon ostaja, jolla on matemaattinen erityisvaikeus tai hahmotushäiriö? Moni muutoin vielä virkeä vanhuskaan ei enää päättele sijoittuuko luku 93 alueelle 81–94.Suomessa matematiikan alkeet kuuluvat itsestään selvästi viimeistään varhaiskasvatukseen. Ehkä siksi me tavanomaisesti oppivat emme huomaa numeroiden ylivaltaa.punnittavan tuotteen valinnan olisi pakko perustua nimenomaan lukuihin, tai kuviin, kuten lapsuuteni ruokakaupoissa.Mitä jos ulottuvuuden ja numeroiden hahmottamisen sijaan vaadittaisiin vaikka värisilmää, sävelkorvaa tai vauhditon back-flip. Siinähän arpoisin mahtaako haluamani hedelmän kuoren sävy olla lähempänä kiinan- vai joulunpunaista. Siemenkotaiset-ryhmän voisin valita laulamalla puhtaan C:n. Jos haluaisin omenoita, pitäisi ottaa lapset mukaan kauppaan: Kulta, heitätkö ystävällisesti voltin?Itsenäinen asioiminen vaikeutuu muuallakin, kun asiakkaalta vaaditaan jatkuva omatoimisuutta. Rahastajaa ei ole enää eikä virallista vaaka-avustajaa vielä. Pankkiasiat hoidetaan tunnusluvuilla.Rakastan ratikoita, mutta jo 7-vuotiaat lapseni eivät yksinkertaisesti yltä kortinlukijaan. Tyylitön veto HKL:ltä: sinulla on oltava matkalippu, mutta emme mahdollista sen itsenäistä käyttöä.on vanhemmat apunaan, mutta aikuisen ihmisen tulisi halutessaan pystyä olemaan ihan yksinkin asiakkaan roolissa. Nyt osa meistä jää korostetusti omaisten avun tai kanssa-asioijien armollisuuden varaan. Ikään kuin julistettaisiin, miten me vammattomat, vähintäänkin keskimittaiset, sadan ylittävillä lukualueilla suvereenisti shoppailevat aikuiset autamme kyllä mielellämme teitä vajaakykyisiä.Joku lukijoista varmasti korjaa termin ”lukualue”. Tai huomauttaa numero-sanan virheellisestä käytöstä. Älkää. Se on yhtä epäreilua kuin voltin vaativa hedelmävaaka.Reilumpaa olisi käyttää jo suunnittelussa rinnan kuvaa, tekstiä, numeroita, ääntä, jotta vaaka sopisi mahdollisimman monelle asiakkaalle. Myös heille, jotka eivät osaa vielä, enää tai koskaan.Emmehän tiedä, koska omat taidot eivät enää riitä.