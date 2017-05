Elämä

Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, logoterapeutti ja tietokirjailija.

tulee suorittamista, kun siinä tähdätään vain ja ainoastaan tehokkaaseen kiihottumiseen ja nopeaan tyydytykseen. Ei ihme, ettei seksi huvita, jos joutuu hampaat irvessä tsemppaamaan ja hermoilemaan, päästäänkö maaliin vai ei.Moni seksiongelma ratkeaisi sillä, että suorittamisen sijasta keskityttäisiin nautintoon.Suorituskeskeisessäkin seksissä toki tavallaan tavoitellaan nautintoa, mutta tapa toimia kääntyy itseään vastaan.Jos halajaa nautinnollisempaa seksiä, ensimmäinen askel on opetella itse nauttimaan enemmän. Moni kun harrastaa yhä seksiä ilman, että uhraa ajatustakaan toimintansa aistilliselle ulottuvuudelle.mikään ei tunnu enää missään tai miltään, jäljelle jää yksi vaihtoehto: saada enemmän irti vähemmästä. Keholla on nimittäin uskomaton kyky vastaanottaa mitä hienostuneempia ja monisyisempiä aistimuksia – hienosti ilmaistuna puhutaan ihmisen sensorisesta kapasiteetista. Tosin aistit kaipaavat herättelyä, ellei niitä ole aikoihin – tai koskaan – tietoisesti käyttänyt.Aistinautintojen arvostaminen tai tavoitteleminen voi tuntua vaikealta, jos kotikasvatus on korostanut suorittamisen tärkeyttä ja vähätellyt mielihyvää. Maailmamme ei nyt muutenkaan suoranaisesti kannusta ruusujen haisteluun.Monelle tuleekin syyllinen olo, jos seksin aikana yrittää keskittyä vastaanottamaan nautintoa. Stressaantunut mieli harhailevine ajatuksineen ei auta siinä, että pystyisi rentoutumaan ja fiilistelemään.tunnustella, mitä aistii, ellei pysähdy tai ainakin reippaasti hidasta, harrasti seksiä tai teki mitä tahansa.Mitä kaukaisemmalta ajatus aistillisuuden lisäämisestä arkeen tuntuu, sen akuutimpi on sen tarve: jos ei huomaa auringon säteitä ihollaan, voi olla vaikeaa virittäytyä vastaanottamaan rakastajansa silityksiä.yhdistetään helposti asioihin, jotka tuottavat mielihyvää, mutta kysymys voi olla paljosta muustakin. Jokin vieras tuntemus voi olla miellyttävä sen takia, että se tarjoaa jotain uutta, kiinnostavaa aistittavaa. Joskus kipu ja nautinto voivat olla yllättävän lähellä toisiaan.Herkistymisellä on myös hintansa, koska silloin ihminen altistaa itsensä myös sellaiselle stimulaatiolle, joka ei tunnu miellyttävältä tai on suorastaan vastenmielistä tai vahingollista. Tällöin on äärimmäisen tärkeää tietää, missä omat rajat menevät, ja pitää niistä jämäkästi kiinni.Parasta nautintokeskeisyydessä on kuitenkin se, että se auttaa keskittymään seksin aikana oleelliseen. Periaatteessa ei tarvitse vastata kuin yhteen kysymykseen: nautitko?