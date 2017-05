Suurpiirteisyys on valttia puutarhanhoidossa – Täydellisen siisti piha ei ole kaikkein virkistävin

Elämä

1. Pihatyöt ovat hyvää arkiliikuntaa. Lapioidessa, kitkiessä ja kuokkiessa saa raitista ilmaa ja samalla tulee huhkittua hetkittäin hikeen saakka. Esimerkiksi lehtien haravointi kuluttaa jotakuinkin yhtä paljon kaloreita kuin rauhallinen pyöräily tai uinti.



2. Puutarhanhoito on hyvää vastapainoa stressaavalle työlle. Pihatöissä yhdistyvät yksinkertainen fyysinen puuhastelu sekä luonnon läheisyys. Puutarhanhoito laskee stressihormonitasoja ja parantaa mielialaa jonkin verran tehokkaammin kuin vaikkapa lukeminen, kertoo Journal of Health Psychology -lehdessä julkaistu hollantilaistutkimus.



3. Pihatöissä kannattaa silti hiukan hillitä siistimisintoaan. Vähän rehottava puutarha saattaa nimittäin olla virkistävämpi ympäristö kuin liian hoidettu piha. Kaikenlaisten viheralueiden – ja jopa niiden kuvien – on kyllä todettu piristävän mieltä ja vähentävän stressiä. Muodoltaan vapaan, luonnollisen puutarhan palauttava vaikutus koetaan kuitenkin suuremmaksi kuin geometrisemman ja rakennetumman puiston, kertoo Frontiers of Psychology -lehdessä viime vuonna julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.



4. Puutarhatyöt myös ehkäisevät allergioita. Ihmisen puolustusjärjestelmä vahvistuu joutuessaan kosketuksiin maaperän kanssa. Viime vuosina on saatu yhä vahvempaa näyttöä siitä, että allergioiden ja astman lisääntyminen liittyy vähentyneeseen kontaktiin luonnon ja sen mikrobiston kanssa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Suomalaiset asiantuntijat ovatkin siirtyneet suosittelemaan allergian torjunnassa välttämisstrategian sijasta siedätystä – eli sormet reippaasti multaan vaikka koko perheen voimin.