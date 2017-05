Miksi juhlissa kilistellään juomalaseja? Asiantuntija vastaa

Elämä

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Miksi juhlissa kilistellään laseja? Valtiotieteiden tohtori Antti Maunu Turun yliopistosta vastaa:



”Juomalasien kilistäminen tai nostaminen on vanha ja laajalle levinnyt tapa, joka on perinteisesti liittynyt etenkin alkoholiin.



Alkoholin nauttiminen on yleensä sosiaalista toimintaa. Kilistäminen on eräänlainen tervehdys, kättelyn korvike. Selvimmin kilistelyn sosiaalinen tehtävä näkyy juhlien tervetuliaismaljoissa.



Toisaalta alkoholi muuntaa tajuntaa ja auttaa irrottautumaan arjesta. Tähän liittyy paitsi mahdollisuuksia myös riskejä. Kilistäminen toimii juhlijoiden välisenä ystävällisenä silmäniskuna mutta myös kontrollin eleenä. Laseja nostamalla juoma ikään kuin kesytetään ja tuodaan yhteisen valvonnan piiriin.



Vaikka kilistely juontaa juurensa alkoholikulttuuriin, ny­kyään ihmiset voivat yhtä hyvin tervehtiä toisiaan myös alkoholittomilla juomilla.



Suomalaiset kokevat lasien kilistämisen tärkeäksi vain muodollisissa tilaisuuksissa. Osaamme juoda eri tavoilla eri tilanteissa. Nostamme juhlavasti lasia mummon syntymäpäivillä, kun taas kavereiden kanssa juomaa nautitaan suoraan tölkistä ilman erityistä etikettiä.



Suomalaisilla onkin mainettaan monipuolisempi juomakulttuuri.”