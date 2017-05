Elämä

Olen

Moka

On sinänsä

Pahin

Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, logoterapeutti ja tietokirjailija.

parin viime vuoden aikana tehnyt paljon uusia asioita työssäni, mikä on tarkoittanut myös sitä, että olen mokaillut ja tehnyt virheitä.On ollut tilanteita, joissa joku on mennyt pieleen hyvästä yrityksestä huolimatta. On ollut myös tilanteita, joissa kysymys on ollut tyylipuhtaasta vahingosta. Ja tietysti on ollut tilanteita, joissa minun olisi todellakin pitänyt tajuta toimia toisin.päivässä pitää mielen terveenä, opetti terapiakouluttajani taannoin. Toipuvana perfektionistina olen koulinut itseäni siihen, että parhaan mahdollisen lopputuloksen tavoitteleminen kannattaakin unohtaa. Hyvä riittää hienosti ja monesti myös keskinkertainen menettelee.Kuitenkin on niitä asioita ja tehtäviä, jotka ovat minulle erityisen tärkeitä ja joiden sössiminen kirpaisee pahan kerran.Olen tietoinen siitä, että sovellan itseeni epäreilusti eri sääntöjä kuin muihin: suhtaudun yleensä armollisesti muiden sekoiluun ja säätämiseen, mutta omiin inhimillisiin kämmeihini suhtaudun ankarasti.Tämä tarkoittaa, että epäonnistumisen taidossani on vielä paljon parantamisen varaa.paradoksaalista, että ihmisen onnistumisen mahdollisuudet paranevat, jos hän on oppinut epäonnistumaan hyvin.Netissä kiertää listoja tieteentekijöistä, urheilijoista, bisnes-ihmisistä ja taiteilijoista, joista on tullut mittavien epäonnistumisten jälkeen maailmankuuluja miljonäärejä.Ihmisen itsensä jos kenen pitäisi kuunnella omat kootut selityksensä ja antaa anteeksi itselleen. Muuten mokamorkkikseensa jää jumiin eikä pääse eteenpäin elämässään.Pahimmillaan mokaamisen pelko lamaannuttaa kokonaan. Kaikkihan mokailevat, mutta siitä ei vain puhuta.Kuitenkin juuri mokiensa tunnustaminen ja niille nauraminen on parasta vastalääkettä niiden pelolle. Hyvää tekee myös se, että osaa suhteuttaa, mihin mittaluokkaan oma moka sijoittuu – tuoreimmasta sähläyksestäni johtuva paha mieli lientyi mukavasti, kun lueskelin bisnesmokista, joissa oli hassattu miljoonia taivaan tuuliin.emämoka on se, ettei moka laita liikkeelle mitään tekijässään.Totta on, että pahastakin mokasta voi syntyä ainakin ajan saatossa jotain ainutlaatuista ja hienoa, mikäli siihen osaa asennoitua rakentavasti – korjata sen, mikä korjattavissa on ja parantaa tapansa. Improvisaatioteatterissa viljelläänkin sanontaa moka on lahja.Eittämättä se on kuitenkin lahja, joka tulee yleensä rumissa kääreissä.Juuri mokasta johtuva henkinen kirpaisu nimittäin takaa sen, että ihminen ottaa opikseen eikä toista virhettään enää.