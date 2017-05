Tiesitkö tätä? Tuijotamme tulta samasta syystä kuin televisiota

Elämä

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Miksi tuijotamme tuleen? Antropologian apulaisprofessori Christopher D. Lynn Albanyn yliopistosta vastaa:



”Tuleen tuijottaminen on moniaistinen kokemus. Liekkien välähtely, äänet, lämpö ja tuoksu luovat kokonaisuuden, joka rentouttaa ja auttaa katselijaa unohtamaan itsensä hetkeksi.



Viihdymme tulen äärellä myös kulttuurisista ja sosiaalisista syistä. Nuotio kerää ihmisiä yhteen.



Jatkuva valppaana pysyminen on uuvuttavaa. Siksi tarvitsemme meditaation, television tai vaikkapa nuotiotulen kaltaisia harhautuskeinoja stressin lievittämiseksi ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.



Uusimman tutkimustietomme mukaan television ja tulen katseleminen rentouttavat osittain samasta syystä. Molempien äärellä ihminen pääsee nauttimaan muuttuvien aistiärsykkeiden virrasta, joka aktivoi stressijärjestelmää.



Keho vastaa stressiin vapauttamalla endorfiinia, samaa ainetta, joka tuottaa liikunnan jälkeisen nautinnon.



Tuloksena on raukea, nautinnollinen olotila.”