Näin some voi parantaa hyvinvointia – ja näissä asioissa haitata sitä

Elämä

1. Sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus jakaa kokemuksia ystävien kanssa, tuntea yhteenkuuluvuutta, tukea toisia ja myös saada toisilta tukea. Näin käytettynä se voi vahvistaa henkistä hyvinvointia, kertoo australialaistutkijoiden viime vuoden lopulla julkaisema yhteenveto, jossa on käyty läpi tutkimuksia vuosilta 2005–2016.



2. Some ei korvaa kasvokkaista kohtaamista, mutta jos yhteyksiä muihin on ylipäätään vähän, se voi olla hyvä lisä. Sosiaalinen media vähentääkin esimerkiksi vanhusten eristyneisyyden tunnetta. Näin kertoo Exeterin yliopiston johtama tutkimus, jossa ikääntyneille briteille ja italialaisille opetettiin sähköpostin, Skypen ja Facebookin käyttöä. Osallistujien kognitiivinen kapasiteetti parani ja kyvykkyyden tunne kasvoi. He kokivat itsensä henkisesti ja fyysisesti aiempaa terveemmiksi.



3. Somen käyttöön liittyi toisaalta osassa tutkimuksista myös ahdistusta ja masennusta. Väline itsessään ei olekaan hyvä tai huono, eikä edes somessa roikkumisen tuntimäärä ratkaise. Erilaisilla ihmisillä on eri tyylejä käyttää somea, ja jotkut niistä ovat haitallisempia kuin toiset. Esimerkiksi passiivinen uutisvirran selaaminen ja oman elämän kateellinen vertailu muihin vain pahentaa valmiiksi surkeaa oloa.



4. Kesken töiden voi välillä kurkata someen ja katsoa kaverin jakaman pandavideon. Japanilaistutkijoiden mukaan suloisten eläinlasten ihastelu kohottaa mieltä, ja sen jälkeen huolellisuutta vaativat tehtävät sujuvat paremmin. On silti parempi pitää erillinen somehetki kuin silmäillä virtaa muun ohella, sillä jatkuva moniajo tutkitusti kuormittaa muistia ja heikentää työtehoa.