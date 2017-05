Elämä

Jos ei tule kuulluksi, ei opi puhumaan – Liian moni uskoo nykyisin, että omalla näkemyksellä ei ole väliä

kaikki toiveemme eivät toteudu kuin lapsuuteni mummolapaikkakunnan Alavuden matkailumainoksessa.Siinä lapsi käyskentelee isoäidin kanssa viljapellon keskellä. Isoäiti tiedustelee lapsen toiveita huomisen puuhille. Lapsi luettelee pitkän listan kaikkea mieletöntä lättyaamiaisesta tivoliin, vesiliukumäkeen, ratsastukseen, isoon labyrinttiin ja ”illaksi tietysti uimaan ja saunaan”. Isoäiti vastaa, että kyllä tuo kaikki onnistuu. Lapsi kysyy hämmästyneenä, ovatko he paratiisissa. ”Ei nyt sentään. Me ollaan Alavudella”, isoäiti vastaa.Vaikka kaikkia toiveita ei toteuteta, on silti tärkeää, että niitä kysytään ja että mielipiteensä saa kertoa. Kun elämän varrella riittävästi kertyy kokemuksia siitä, että on saanut ilmaista mielipiteensä ja se on otettu vakavasti, alkaa uskoa siihen, että omalla näkemyksellä on väliä.Sen kokemuksen varaan voi rakentua aktiivinen vaikuttajakansalaisuus.jossa ihmiset eivät koe voivansa vaikuttaa edes itseensä kohdistuviin päätöksiin, typistyy eliitille eristetyksi edustukselliseksi demokratiaksi. Näinhän meille on käynyt.Tasan ei käy hillopurkit. Osallisuuden kokemus ei ole sama kaikissa sosiaaliryhmissä. On ihmisiä, jotka eivät ole koskaan edes äänestäneet, eivätkä heidän vanhempansakaan ole. Nämä ihmiset ovat todennäköisesti köyhiä ja kouluttamattomia.Siksi on tärkeää, että jokainen, jolla on kokemus siitä, että vaikuttaminen on kannattanut ja kannattaa edelleen, kuuntelee tarkkaan heitä, jotka toivottomuus on vallannut. Jos hyväosaiset luulevat voivansa äänestää lompakollaan sen olettamuksen varassa, että kaikki muutkin pitävät vain omia puoliaan, tuloksena on vinoutunut, epäreilu yhteiskunta.vallankumous on lähtenyt ihmisten turhautumisesta, mutta se on vaatinut myös uskoa siihen, että valtaa vaihtamalla muutos on mahdollinen. Tällainen luottamus on murentunut. Itsekin laman lapsena vuodatin lukioajan päiväkirjoihini pessimististä murhetta siitä, miten politiikassa ei enää ole mieltä, koska politiikalla ei voi muuttaa maailmaa.Onneksi sittemmin päätin, etten aio vain valittaa, vaan kuulua paremman maailman tekijöihin. Tähän ei ole voinut olla vaikuttamatta poliittisesti aktiivinen, keskusteleva ja korkeasti koulutettu kotini.Nujertunutta puhumattomuuden kulttuuria aiheuttaa, jos meitä ei lapsena ja nuorena kuulla. Silloin kun emme voi äänestää, meidän pitäisi saada sanoa mielipiteemme: mitä leluja hankitaan päiväkotiin, millainen on koulunpiha, mitä syödään. Luetella haaveemme. Ilman, että huolemme kuitataan vähättelemällä.Miten voimatonta raivoa aiheutti jokainen aikuinen, joka sanoi, että ”sinä olet vain siinä iässä” tai ”nuorena kuuluukin olla radikaali”. Tai että silloin, kun minä halusin puhua, vastaukseksi tuli ryöppy neuvoja.lähtee kuuntelemisesta, vaikka aina kuultavalle mieleinen lopputulos ei olisikaan saavutettavissa.