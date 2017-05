Sini Rämön ostosmatka supermarkettiin on hermopeliä, mutta muurien takana myös joogataan ja juhlitaan – tällaista on elämä YK:n leirissä Kabulissa Sini Rämö asuu ja työskentelee YK-leirissä Afganistanissa. ”Ei elämästä tulisi mitään, jos koko ajan olisi paniikissa”, Rämö sanoo arjestaan, jossa ostosmatka supermarkettiinkin on hermopeliä.