Elämä

”Ole vain oma itsesi” on epämääräinen neuvo – mutta hyvä itsetuntemus tekee vaikutuksen

”Ole vain

Jotta

Pitkän pähkäilyn

Kaikki,

oma itsesi” on epämääräinen neuvo. Se on huono vinkki ihmiselle, joka on menossa treffeille, työhaastatteluun tai johonkin muuhun tilanteeseen, jossa olisi toivotun lopputuloksen takaamiseksi suotavaa olla parhaimmillaan.En edes aloita niistä kutkuttavan filosofisista syvyyksistä, joiden uppeluksiin joutuu nopeasti, kun alkaa miettiä, mitä esimerkiksi ”minuus” ja ”oleminen” oikeasti ovat. Siitä huolimatta minulla ei ole hajuakaan siitä, mitä ”olla vain oma itsensä” tarkoittaa käytännössä.Käänteisesti asia on hieman helpompi hahmottaa: monesti puhutaan itsen korostamisesta, feikkaamisesta, esittämisestä, liikaa yrittämisestä ja siitä, että joku on olevinaan. Oletan näiden kuvausten olevan esimerkkejä siitä, kun joku ei ole vain oma itsensä.voi olla vain oma itsensä, pitää oletettavasti ensin niin sanotusti löytää itsensä. Se kuuluu terminä samaan kategoriaan kuin olla vain oma itsensä: kuulostaa hyvältä, mutta arvoitukseksi jää, mitä pitäisi oikeasti tehdä.Mikä kurjinta, itsen löytäminen ilmaisuna antaa ymmärtää, että kyseessä olisi kertaluontoinen projekti. Tosiasiassa itsensä tunnistaminen, tunteminen, kehittäminen, kunnioittaminen ja hyväksyminen ovat prosesseja, joita joutuu pyörittelemään elämänsä loppuun saakka. Niitä ei saa noin vain pyyhittyä yli to do -listalta.jälkeen olenkin tullut siihen tulokseen, että olla vain oma itsensä tarkoittaa itse asiassa sitä, että elämän eri tilanteissa pärjää parhaiten, kun kunnioittaa ja ilmaisee omaa laatuaan. Jokainen meistä kun on ainutlaatuinen eli kirjaimellisesti ainoa laatuaan.Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että jokainen olisi tietoinen omasta laadustaan ja sen ominaisuuksista. On myös paljon niitä, jotka kopioivat muita ja häpeilevät itseään, mikä johtaa yleensä joko piilotteluun tai muiden piikittelyyn. Monet myös yrittävät muokata laatuaan sellaiseksi, että kaikki tykkäisivät siitä.Ihmiselle kuitenkin tekee pitkän päälle pahaa toimia oman luontonsa vastaisesti.mikä lisää itsetuntemusta, auttaa tietenkin ymmärtämään ja arvostamaan omaa laatua. Mitkä ovat sinulle luontaisia tapoja toimia eri tilanteissa? Mitkä ovat sinulle tätä nykyä tärkeitä asioita elämässä? Mikä kaikki on vaikuttanut siihen, että sinusta on tullut sellainen kuin tällä hetkellä olet? Mihin vedät omat rajasi ja miten pidät niistä kiinni? Miten kunnioitat toisen ihmisen laatua?Ihminen, joka tietää edes joitakin vastauksia näihin kysymyksiin, tekee takuulla vaikutuksen, oli pöydän toisella puolen sitten potentiaalinen puoliso tai pomo.