Luonto lisää onnellisuutta, matkailu ei välttämättä – Näin vietät rentouttavan loman

1. Loma edistää stressistä palautumista. Levon vaikutus ihmisen elimistöön on laajempi kuin on osattu ajatellakaan, totesivat Kalifornian ja Harvardin yliopistojen lääketieteilijät viime syksynä. Rentoutuminen näkyy muutoksina jopa puolustusjärjestelmää ja stressireaktioita säätelevien geenien toiminnassa.



2. Loma piristää ja antaa energiaa. Hollantilaistutkijoiden mukaan vaikutus kuitenkin hälvenee jo viikossa. Siksi useampi lyhyt loma voi toimia paremmin kuin yksi pitkä.



3. Suomalaisten kotimaan lomatoiveissa luontokohteet ovat ykkössijalla, kävi ilmi kevään Matka-messujen alla julkistetussa kyselyssä. Hyvä niin – luonnossa ihminen on onnellisin. Lontoon ja Sussexin yliopistojen tutkimuksessa yhdistettiin kaikkiaan 20 000 ihmisen mielialojen seuranta GPS-paikkatietoihin. Osallistujat olivat keskimäärin selvästi onnellisempia ulkona viheralueilla ja luontokohteissa kuin kaupunkiympäristössä, säästä ja seurasta riippumatta.



4. Lomalla ehtii paitsi levätä, myös puuhastella kaikkea arkityöstä poikkeavaa. Aktiivisuus kannattaa: esimerkiksi liikunta ja ihmisten tapaaminen virkistää. Matkailu taas ei aina tee autuaaksi. Huonosti suunniteltu matka voi myös kuormittaa, ja lomastressi syö reissun hyödyt. Matkan jälkihehku ei myöskään näyttäisi yltävän odotuksen aiheuttaman mielihyvän tasolle.



5. Jos lomaan vain on mahdollisuus, siitä kannattaa pitää kiinni. Jaksava työntekijä menestyy paremmin. Yhdysvaltalainen Project: Time off -lomatutkimus osoitti, että lomansa pitäneillä työntekijöillä oli suurempi todennäköisyys saada ylennys tai palkankorotus kuin niillä, jotka jättivät vapaitaan käyttämättä.