Elämä

Myönteinenkin muutos voi stressata lasta – miten aikuinen voi auttaa, jos uusi luokka tai tarharyhmä ahdistaa?

Syksy saapuu

Jos uuteen

Aina lapsi

”Tämän voi kiteyttää ’kolmen koon’ muistisäännöksi: kysele, kuuntele ja ole kiinnostunut lapsen asioista. Näillä pääsee jo aika pitkälle.”

Jos lapsi