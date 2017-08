Ekaluokkalaisten yksin pärjääminen huolettaa monia vanhempia – Asiantuntija: ”Lapsi voi esittää reippaampaa kuin onkaan”

Elämä

Ekaluokkalaisten yksin pärjääminen huolettaa monia vanhempia – Asiantuntija: ”Lapsi voi esittää reippaampaa ku

Koulujen

Yksiselitteistä

Välillä

Useat

Jos

Kyselyyn

Linda odottaa läksyjä ja kavereita

Linda Paavilainen

Älypuhelin

Linda

Äiti