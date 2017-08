Elämä

Milloin vaikeneminen parisuhteessa muuttuu valehteluksi? Tunteiden ja toiveiden salailu vaikuttaa suhteeseen

me emme enää puhu mistään”, ihminen valittaa kumppanilleen. Tämä kiistää väitteen: kyllähän he puhuvat ja viestittelevät, arkista dataa liikkuu joka päivä gigakaupalla.Monesti suhteen alkua siivittää ihana avautumisvaihe, jonka aikana osapuolet antavat toistensa kurkistaa syvälle omiin sisäisiin maailmoihinsa.Tämän vaiheen jälkeen havainto siitä, ettei enää tiedä, mitä kumppanin päässä liikkuu, saa hälytyskellot soimaan syystäkin.mitään velvollisuutta jakaa kaikkea kumppanin kanssa. Se, että osapuolilla on omat juttunsa, tekee hyvää suhteelle, vaikka oltaisiin kuinka tiiviisti yhdessä. On yksilöllistä, missä määrin ihminen kaipaa suhteessaan yksityisyyttä, eikä siinä ole mitään vikaa.On kuitenkin eri asia haluta tehdä itsekseen rauhassa jotain kuin että salaa jotain kumppaniltaan.Oleellista on, pitävätkö kumppanit toinen toisensa kartalla keskinäisen yhteytensä kannalta tärkeistä asioista. Iso osa ihmisistä myös nauttii intiimistä ajatustenvaihdosta ja tekisi sitä mieluusti kumppaninsa kanssa.avoimuutta tärkeänä suhdearvona, mutta soveltaa sitä vain asioihin, joista on miellyttävä keskustella. Iso osa merkittävistä kertomatta jättämisistä tehdäänkin hyvää tarkoittaen, koska kumppania ei haluta loukata tai suututtaa. On tavallista huijata itseään sillä, ettei ole mitään kertomisen arvoista, koska mitään ei ole niin sanotusti tapahtunut – muuten vain on joka päivä päivä miettinyt, miksi on paha olo ja pitäisikö erota.Vaikeiden fiilisten puheeksi ottaminen voi tuntua ylivoimaiselta, jos on oppinut pienenä, ettei niistä kannata puhua tai kumppani on joskus rankaissut siitä, että on kehdannut avata suunsa. Kun haastavaa puhuttavaa kasaantuu riittävästi, pelkkä ajatus suman purkamisesta saa luovuttamaan.Suhteen osapuolet tuntevat yleensä toisensa sen verran hyvin, että heidän välisensä yhteys alkaa pätkiä, kun jompi kumpi pimittää jotain sellaista, mikä vaikuttaa suhteeseen. Missä vaiheessa sitä, ettei kerro kumppanilleen, mitä toivoo tai tarvitsee, voi jo pitää suoranaisena valehtelemisena?– tai vuosien – vaikenemisen jälkeen sanaisen arkun avaaminen on piinallista molemmille. Se, että toisella on mennyt pitkään, ennen kuin hän kertonut mieltään painavasta asiasta, voi saada tilanteen tuntumaan vieläkin pahemmalta.Silloin on vain luotettava siihen, että kumppani aikuisena ihmisenä saa otettua vastuun omista tunteistaan, mikäli pahoittaa mielensä. Lopulta kaikille on parempi tietää, missä mennään.joita kannattaa varoa, mutta on myös sanoja, joilla saa aikaan pieniä ihmeitä. Kun hankalasta aiheesta alkaa puhua kumppaninsa kanssa, voi yllätykseen huomata, että yhdessä löydetään vastauksia niihinkin kysymyksiin, joiden kuvitteli olevan liian vaikeita.