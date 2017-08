Elämä

Tänäänkin koulunsa aloittaa moni lapsi, jonka taidot eivät kehity ennakoidusti – Näe jokaisen koululaisen arvo

on viehättävä traditio. Lapsen synttäri­kakun kynttilät sytytetään yksi kerrallaan, samalla kun vanhempi kertoo lapsen elinvuosista.Kun olit yksi vuotta, opit kävelemään. Kun olit kaksi, opit puhumaan. Nyt kun olet kolme, osaat pyöräillä... Jo ennen lasteni syntymää päätin ilman muuta kopioida tavan. Miten mukava lapsen onkaan sitten kuulla kehityskulustaan, olla tunnelmallisesti ajan virran kelluteltava!Näinhän me usein haaveilemme: lapsen kehityksen virstanpylväät näyttäytyvät selkeänä jonona syntymästä ikuisuuteen. Lapsi ryömii vanhempiensa kannustamana läpi kasvun esteradan, saavuttaen vääjäämättä ennalta määrätyt perustaidot. Konttaus, pureskelu, formaalisten operaatioiden vaihe... Sulkina hatuissa neuvolakortin rastit.syntyy perheitä, joissa lapsen asiat menevät toisin. Puhetta ei kuulu, ensi askelia ei nähdä. Leikki ei lähde lentoon, kirjaimet hyppivät silmissä. Kun muut jo kiitävät liukumäessä, haahuilee lapsi vielä naulakolla. Tulee riitaa ja raivareita, kinaa ja kiinnipitoja. Askel laahaa, vaikka ajatus kiitäisi.koulunsa aloittaa erityisen tuen piirissä olevia, pienluokkalaisia ja pidennettyyn oppivelvollisuuteen oikeutettuja lapsia. Iso ryhmä oppilaita, joiden taitojen kunniakuja en rakentunutkaan ihan ennakoidusti.Siis aikuisten mielestä ennakoidusti. Suomalainen varhaislapsuuden seulontapalvelu on pääosin kiinnostunut neurologisesta kehityksestä ja fyysisestä kasvusta. Vaikka nämä virstanpylväät viipottavat vinossa, saattaa lapsi olla omaan kehityskulkuunsa varsin tyytyväinen. Esimerkiksi näin:Kun olin yksi vuotta opin kai vaan itkemään. Jos mua siis itketti.Kun olin kaksi vuotta opin… En muista. Opin etten muista!Kun olin kolme vuotta… Oonks mä ollu?Kun olin neljä vuotta ... Ai niin, opin Star Warsista aika paljon.Kun olin viisi vuotta opin ainakin kahlaamaan. Lasketaanko pohjakäsi?Kun olin kuusi vuotta aloin oppia vähän paremmin miten ollaan kaverin kanssa silleen kohteliaasti. Et ei lyö jos ei ole pakko.Tänään kun aloitan koulun opin... En tiedä vielä kun en ole ollut.kaikki mahtuvat peruskouluun, mahtuvathan? Se riippuu meistä aikuisista. Lasta ei koskaan saa määritellä diagnoosinsa, opetus- ja kuntoutussuunnitelmansa tai apuvälineidensä kautta. Ei arkipuheessa, eikä ammattilaisten puheissa. Hän ei ole se joka on pyörätuolissa, vaan se jolla on säihkyvä hymy. Ei se joka ei puhu, vaan se joka osaa viittoa. Ei ADHD, vaan se innokas ja aika nopsaliikkeinen.koulusi oppilas, oma koululaisesi, lapsesi luokkatoveri. Hänellä on kakkukynttilän arvoisia taitoja, jotka valaisevat ennakoitua mutkaisemmankin koulupolun.