suomalais­lapset astelevat koulutielle, monet keski­eurooppalaiset perheet ovat vasta päässeet kesälomailun makuun.Ranskassa, samoin kuin Belgiassa koululaiset aloittivat lomansa vasta heinäkuun alussa, Saksassa taas paikoin vasta heinäkuun lopussa. Takaisin koulunpenkille taas palataan useissa Euroopan maissa syyskuun alussa, mutta esimerkiksi Espanjassa ja Saksassa paikoin vasta syyskuun puolivälissä.Kesäkuun lopussa, kotonamme Välimeren äärellä, tuskailin koululaisten jaksamista 35 asteen helteessä. Siinä missä lapset Suomessa olivat viettäneet ensimmäiset kesälomaviikkonsa sateessa, Ranskassa edessä oli vielä lukuisia hikisiä koulupäiviä kuumissa luokkahuoneissa.Mieltä helpotti ajatus kesästä viileässä Suomessa. Miltä etuoikeudelta se tuntuikaan!heinäkuussa, kun kotikonnuilla Etelä-Ranskassa riehuivat metsäpalot, riehuivat omat lapsosemme huoletta hienoissa, suomalaisissa leikkipuistoissa. Olimme haltioissamme, kuten helsinkiläisellä leikkikentällä tapaamamme ranskalaisperhekin: Suomen pääkaupunki on ihailtavan lapsiystävällinen ja rauhallinen lomanviettopaikka.Sillä toisin kuin pimeästä talvesta selvinnyt suomalaisperhe, auringossa elävä ei lomiltaan hellettä kaipaa. Sen sijaan hetki viileydessä voi etelän elävästä tuntua paratiisimaiselta. Jos ennusteet pitävät paikkaansa, tilanne tuskin tulee lähivuosina muuttumaan.Myös tuttavani Espanjan Sevillasta kaipasi hengähdystaukoa. Hän pakeni ”helvetilliseksi” kutsumaansa kuumuutta Viroon. Miksei Suomeen? Aivan liian kallista, hän pahoitteli.hänen valintaansa. Näin elokuussa, eurooppalaisten tärkeimpänä lomakuukautena, Suomi nimittäin vasta näyttääkin parhaita puoliaan. Kesä on silloin lämmittänyt uimavedet ja luonnon vehreys on valloittavaa. Myös kaupunkielämä herää henkiin: autiot kadut täyttyvät mökeiltään palanneista, rentoutuneista ihmisistä.Tässä kohdassa olisi monen matkailijoista haaveilevan suomalaiskunnan syytä petrata. Etelän ihmisiä voisi houkutella tänne hanakammin.Suomessa elokuussa vierailevalle tulee nimittäin melkoisena yllätyksenä, että yksi jos toinenkin lomakohde alkaa jo kuun puolivälissä kiristää aikataulujaan. Huvipuistojen aukioloajat lyhenevät, kesäravintolat sulkevat oviaan eivätkä yhteysaluksetkaan paikoin kulje enää kuin viikonloppuna.Vaikka vastahan tässä on kesän makuun päästy.