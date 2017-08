Elämä

Kirjoittaja on tamperelainen vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.

Wilmaa! Se on muun muassa Helsingissä käytössä oleva sähköinen järjestelmä, joka helpottaa koulun ja kodin välistä yhteydenpitoa.Useimmissa suomalaisissa koulussa on Opetushallituksen näppituntuman mukaan käytössä joku Helmin ja Wilman kaltainen systeemi, mutta mitään pakkoa sellaiseen ei ole. Laki edellyttää yhteydenpitoa, mutta ei säätele menetelmää. Lisäksi opetussuunnitelmassa kerrotaan, että koulun viestinnän pitää olla kannustavaa. Se ei ole helppoa, jos oppilas lintsaa, kiusaa, alisuorittaa tai häiriköi.minä olin koulussa, koulun ja kodin välinen yhteydenpito tuntui rajoittuvan siihen, että kokeet ja todistukset piti viedä kotiin allekirjoitettavaksi. Aivan kuin kokeissa todennettu koulumenestys kertoisi ainoan olennaisen asian lapsen koulutyöstä. Oma lapseni on onneksi nykyaikaisessa koulussa, jossa kokeita ei järjestetä lainkaan.Eräs ystäväni kertoi yhteydenpitämättömyyden ajan ongelmista puhuttelevan esimerkin: kun hänen lapsensa oli ollut kolmannella luokalla, oli tullut ilmi, ettei lapsi ollut ensimmäisellä luokalla aina tullut kouluun. Kukaan ei tiennyt missä lapsi oli, eikä yksinhuoltajaäidille ollut ilmoitettu mitään.Tiedän joidenkin vanhempien ahdistuvan jatkuvasta korjaavasta palautteesta sähköisessä järjestelmässä. Pelkkä yhdensuuntainen tiedonkulku ja muistutukset eivät vielä ole yhteistyötä ja me vanhemmat saamme niin helposti tunnetilan päälle.Minuakin on välillä korventanut syyllisyys siitä, kun olen tajunnut unohtaneeni koko Helmin – Tampereella käytössä olevan järjestelmän – viikkokausiksi. Onneksi koskaan en missannut mitään oikeasti tärkeää. En myöskään ole vielä hukannut linkkiä, käyttäjätunnusta tai salasanaa, kuten työelämään liittyvissä järjestelmissä aina käy.Sähköinen järjestelmä ei voi korvata kasvokkaista kommunikaatiota.ei tietenkään voi aina olla tavoitettavissa kaikilla mahdollisilla menetelmillä, mutta tykkään ihan perinteisistä vanhempainilloista, joissa jutellaan. Yksi tärkeä yhteydenpidon suunta on nimittäin vanhempien välinen. Kun vanhemmat tuntevat toisensa, voidaan yhdessä puuttua kiusaamisiin yksittäisiä lapsia syyllistämättä ja toisaalta voidaan sopia yhteisistä pelisäännöistä esimerkiksi mobiililaitteiden suhteen.Sähköisiä järjestelmiä kehitetään koko ajan. Esimerkiksi vanhasta Wilmasta oli kuulemma vaikea löytää asioita. Hankalintahan on se, jos opettaja luulee tiedon menneen perille, mutta näin ei olekaan käynyt.Soitin Wilmasta väitöskirjaa tekevälle Anne-Mari Kuusimäelle, joka edustaa ratkaisukeskeistä ja positiivista pedagogiikkaa. Hänen mukaansa väärinymmärryksiä ja kärjistyksiä syntyy vähemmän, kun luottamusta ja keskinäistä arvostusta on rakennettu jo ensi tapaamisilta.että meidän vanhempien omat koulumuistot vaikuttavat siihen, pystymmekö luottamaan siihen, että opettaja on hyvä ja osaava, vaikka tulisikin välillä noottia oman pienen palleroisen toilailuista.