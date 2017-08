Ultra Bra, Pokémon Go, eurodance – Miksi nostalgia tuntuu olevan nyt kaikkialla? Menneestä haetaan tunteita ja aitoutta, tutkija kertoo

Elämä

Ultra Bra, Pokémon Go, eurodance – Miksi nostalgia tuntuu olevan nyt kaikkialla? Menneestä haetaan tunteita ja

Ultra Bran

Ilmeisin

Comeback-ilmiölle

Salasuo

Salasuo

Mutta

90-luvun

Salasuon

Nykyisille

Entä