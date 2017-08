Elämä

Joskus kannattaa olla vähän rajoittunut – Omien rajojensa kunnioittaminen on edellytys sille, että on ”hyvä sä

Minulta

Ristiriitaista

Jokaisella

Toimivat

Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, logoterapeutti ja tietokirjailija.

tiedusteltiin vastikään, mikä on mielestäni seksikästä. Saatoin tuottaa kysyjälle pettymyksen, sillä jonkin mehukkaan yksityiskohdan esille nostamisen sijaan vastaukseni oli: ihminen, joka kunnioittaa omia rajojaan.Omat rajat hakkaavat nimittäin mennen tullen flirttailevan käytöksen ja stereotyyppisen kuumina pidetyt ulkoiset ominaisuudet. Omien rajojen tiedostamisen maaginen vaikutus selittää mielestäni sitä, miksi moni tuntee vetoa ihmisiin, jotka kliseisesti ilmaistuna ”kantavat itsensä hyvin” tai joilla on ”hyvä itseluottamus”.Suoraselkäinen omien rajojen kunnioitus on yksi edellytys sille, että on niin sanotusti hyvä sängyssä. Valtaosa ihmisistä nimittäin haluaa, että se, jonka kanssa he harrastavat seksiä, myös oikeasti haluaa sitä, eikä suostu vain sen takia, että pelkää jotain tai ei tiedä, mitä oikein haluaa.mutta totta: omien rajojen tiedostaminen vapauttaa.Jos ei pysty sanomaan ei, ei voi huutaa kyllääkään. Se, ettei ole tietoinen omista rajoistaan, selittää niin ikään sitä ahdistavaa kokemusta, että hukkaa itsensä suhteeseen. Vasta kun hahmottaa, missä itse menee ja missä taas kumppani, voi olla minä, sinä ja me.meistä on rajansa, mutta jos ei ole kartalla sen suhteen, missä ne menevät, ei tunne itseään kovin hyvin. Silloin rajojaan ei tietenkään saa vedettyä eikä niistä pysty pitämään tiukan paikan tullen kiinni.Omien rajojen tutkiminen on periaatteessa helppoa: miten sinua saa kohdella niin pienissä kuin isoissa asioissa? Mitä suostut ottamaan vastaan? Mitä annat itsestäsi ja miten tuo antaminen vaikuttaa sinuun? Missä rajasi joustavat ja mitä kohtaa rajoistasi sinun pitää vartioida tarkemmin? Ovatko rajasi jossain kohtaa muuttaneet muotoaan?On luonnollisesti monia ihmisiä, jotka ovat peloissaan vetäneet rajansa niin kiinni, ettei vuorovaikutuksessa oleminen onnistu. Samoin on niitä, jotka on pieninä opetettu olemaan kiltisti ja reagoimatta, vaikka joku polkee heidän rajojaan.Ja vaikka omat rajat olisivat muuten toimivat, eteen voi siitä huolimatta tulla yllättäen ihminen, joka satuttaa, koska hänellä ei ole mitään hajua muiden rajojen kunnioittamisesta.Kaikki eivät kunnioita itsekään omia rajojaan.rajat palvelevat tarkoitustaan. Niillä ei ole mitään tekemistä estojen tai takakireyden kanssa: estot estävät, ja rajat suojelevat.Omien rajojen rikkomisesta puhutaan yleensä myönteisenä asiana. Sillä tarkoitetaan kuitenkin niiden tutkimista ja siirtämistä uuteen kohtaan eikä sitä, että hälyttävistä tuntemuksista huolimatta pakottaa itsensä tekemään jotain sellaista, mikä vahingoittaa.Se, että on joissain asioissa vähän rajoittunut, voi joskus olla omaksi parhaaksi.