Elämä

Pyöräily on hyväksi aivoille ja vähentää stressiä – Viisi syytä pyöräillä töihin

1. Päivä käynnistyy rennommin, kun pyöräilee heti aamusta, kertoo International Journal of Workplace Health Management -lehdessä kesäkuussa julkaistu tutkimus. Työmatkansa polkeneet olivat työpäivän ensimmäisten 45 minuutin aikana merkittävästi vähemmän stressaantuneita kuin töihin autoilleet. Aamun mielentila taas ennustaa hyvin koko päivän sujumista, sillä se vaikuttaa päivän aikana eteen tulevien asioiden tulkintaan.



2. Myös itse työmatka on miellyttävämpi ja rauhallisempi, kun sen kulkee polkien. Niin julkisilla, kävellen kuin pyörällä kulkeneet stressasivat kaikki vähemmän kuin yksityisautoilijat, ja kävelijät ja pyöräilijät kokivat muita enemmän myönteisiä tunteita. Näin kertoo Traffic Psychology and Behaviour -lehdessä vuonna 2012 julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.



3. Pyöräillessä reisilihakset pääsevät kunnolla töihin. UKK-instituutin mukaan kehon suurimpien lihasten rasittaminen kuluttaa hyvin energiaa ja vilkastuttaa myös sydämen ja verenkiertoelimistön toimintaa. Lisäksi pyöräily on nivelille varsin lempeää terveysliikuntaa. Se sopiikin myös ylipainoisille sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsiville.



4. Pyöräily on hyväksi aivoille. Motorisen taidon säännöllinen harjoittaminen vahvistaa aivo­alueiden välisestä viestinnästä vastaavan valkean aineen rakennetta, selviää vuonna 2015 julkaistusta hollantilaistutkimuksesta.



5. Jo yksittäinen pyrähdys saattaa näkyä muistissa sekä suunnittelu- ja päättelykyvyssä. Tästä antaa viitteitä pieni intialaistutkimus vuodelta 2013. Puolen tunnin kuntopyöräily sekä paransi tuloksia kognitiivisissa testeissä että nopeutti testeistä suoriutumista.