Kun koira sekoaa, sille on annettava ymmärrystä – Lemmikki ei välttämättä ole luonnevikainen, vaikka käyttäyty

koira oli kaksivuotias, siihen meni piru. Pentu, joka oli aina tervehtinyt lajitovereitaan hännänheilutuksella, muuttui aikuisena mahtailevaksi tappelijaksi.Tutut koirat saivat edelleen osakseen suurta rakkautta, mutta uusia vastaantulijoita koira vihasi sokeasti. Seitsemänkiloinen ja alle 40-senttinen pieni narttu rähisi saksanpaimenkoirille kuin piripäinen sekoilija vailla pelkoa.koirankouluttajien ja -koulutusfilosofioiden joukosta amerikkalaisen miehen, jolla oli koiraan ja meihin hyvä ote. Diagnoosi oli lohdullinen. Koira ei ole luonnevikainen eikä edes vaikea tapaus. Se on terrieri!Kotisohvalla terrieri on kainaloon kietoutuva nynny, mutta sen sisällä asuu peto. Terrieri on rottien, kettujen ja myyrien listimiseen jalostettu tappokone, ja tappelijan luonto istuu sen geeneissä syvemmällä kuin arvokas hihnakäytös.Mutta onneksi rähinään voi vaikuttaa.tuli toiseen tapaamiseen mukanaan taikapussi: raakaa sisäfilettä, josta naudanveren tuoksu työntyi nenään. Koira tuijotti kouluttajaa kuin harras alamainen.Sitten treenattiin.Ennen kuin koira ehti nähdä toisen koiran ja haastaa riitaa, sen huomio oli saatava nopeasti ihmiseen. Kunnon herkkuja kuonon eteen ja sitten rauhallisesti pois riitatilanteesta.Menetelmä tunnetaan nimellä positiivinen vahvistaminen. Olimme tehneet samaa aiemminkin, mutta namit olivat olleet herkullisia kuin sahajauho.”Äläkä ole niin suomalainen!” kouluttaja opasti, kun yritin arasti hakea koiran huomiota. Koiraa pitää innostaa. Energiat ylös! Hei koira, tässä jotakin ainutlaatuista juuri sinulle!kappas. Se toimii. Stressaavassa tilanteessa koira katsoo silmiin: mitäs nyt tehdään? Ja minä palkitsen herkuilla. Fileen lisäksi kelpaa jo heikompikin herkku.Ja jos koiralla on huono päivä, yritän ajatella nyrkkisääntöä: terrieri oppii kyllä, noin 3 000 toiston jälkeen. Sitä kohti.