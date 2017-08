Elämä

Jos kumppanilleen kertoisi, millaista seksiä haluaa, olisi suurempi mahdollisuus myös saada sitä

Jos

Eikä sitä aina tiedä

On tutkittu juttu

Heteroseksi voi olla

Kirjoittaja on tamperelainen vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.

saisi kerrottua kumppanilleen millaista seksiä haluaa, olisi suurempi mahdollisuus saada sitä. Näin myös seksi pysyisi riittävän vaihtelevana ja muuttuisi ihmisen mukana. Sehän ei auta, että kumppani tietää millaisesta seksistä pidit kolme synnytystä sitten.Minulla on suuri puhumisen tarve ja pidän itseäni aika suorasanaisena ihmisenä. En myöskään häpeile alastomuutta tai seksuaalisuutta. Silti seksistä puhumisessa on ollut vuosien varrella omat mutkansa.Joskus ei ole luottanut kumppanin kykyyn antaa sellaista seksiä, jota toivoisin, joten on jäänyt pyytämättä. Ja on ollut aika, jolloin en ollut vielä koskaan saanut keneltäkään hyvää suuseksiä, joten en tiennyt millaista se on, miten sitä kuvailisi ja miten sitä siis kysyisi.mitä haluaa.Suhde omaan naiseuteen ja ruumiillisuuteen on ollut alati muutoksessa, eikä kaikkia ristiriitaisia tunteita ole helppo sängyssä sanallistaa: Nuorena naisena kohtasi yhteiskunnassa, baarissa, kadulla ja työelämässä jatkuvaa omaan sukupuoleen perustuvaa vähättelyä, pilkkaa ja häirintää, niin että koko sukupuoli alkoi ketuttaa. Lapsena ja teininä olin kohdannut paljon ulkonäkööni kohdistuvaa kiusaamista, joten en pitänyt vartalostani ja erityisesti inhosin rintojani. Miten pyytää koskemaan jotain sellaista, jota inhoaa?Yksi syy, miksi ihmiset eivät puhu seksistä miestensä kanssa on se, että he pelkäävät miehen hauraan maskuliinisuuden murenevan jos hänelle kertoo, että joku juttu ei tuntunut hyvältä. Pahimmillaan tilanne johtaa teeskenneltyihin orgasmeihin – tie, josta ei ole helppoa paluuta., että uudessa parisuhteessa on helpompi puhua seksistä kuin vanhassa. Uusi suhde antaa aina uuden mahdollisuuden aloittaa parempi puhuminen alusta. Vanhassa liitossa kun pitäisi hyväksyä toisen halujen muuttuminen ja toisaalta kehdata sanoa, ettei ollut saanut annetuksi korjaavaa palautetta jo kymmenen vuotta sitten.Uudessa suhteessa on meneillään tutustumisvaihe ja silloin voi löytää itsestäänkin uusia puolia.Mitä enemmän pihalla olen ollut omasta seksuaalisuudestani, sitä enemmän olen toivonut, että joku kumppani vain sattuisi olemaan se oikea ja tietäisi minun puolestani mistä minä tykkään. Tämä lienee yksi versio prinssi tulee ja pelastaa -harhasta, jonka varassa moni nainen ojentaa onnen etsintänsä toisten ihmisten harteille sen sijaan, että pitäisi itse huolen omasta onnellisuudestaan.masentavan yksioikoista, jossa oletetaan kaikkien haluavan jokseenkin samaa, jokseenkin samalla tavalla. Homoystäviltäni olen oppinut, että kaikesta ei tarvitse tykätä ja omista mieltymyksistä voi käydä täsmällistä keskustelua ennen yhden yön suhteitakin. Samaa kommunikaation jalostettua taitoa saavat harjoittaa seksissään avustajaa tarvitsevat vammaiset ja vaikkapa Aistien talon asiakkaat, jotka käyvät piiskattavana.Kommunikaatio sopisi hyvin myös pitkän liiton vaniljaseksiin.