Helka Belt on etä-äiti, ja siksi häntä on haukuttu lastensa hylkääjäksi – Miksi lasten oletetaan muuttavan eron jälkeen äidille, hän kysyy Helka Beltin esikoinen asuu isänsä luona. Se tuntuu ärsyttävän monia, ja juuri siksi etä-äitiydestä on Beltin mukaan puhuttava enemmän.