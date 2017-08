Elämä

Liian moni kasvatusvinkki vaatii perheeltä rahaa – Hyväosaisten neuvot ahdistavat talousvaikeuksista kärsiviä

Parhaat asiat

elämässä ovat ilmaisia. Valtaosa monien alojen asiantuntijoista on kuitenkin meitä, joilla on juuri nyt rahaa. Ja se kuuluu vinkeistämme, niin varainhoidon kuin kasvatuksenkin saralla.Richsplaining lienee jo monelle tuttu termi. Sen kukkein muoto on aina varakkaana elelleen ihmisen hyvää tarkoittavat neuvot, joiden avulla köyhä hoksaisi miten elää, jopa rikastua. Mustikoita on metsät pullollaan, sen kun poimit! Asuntomarkkinoilla tienaamaan!Samaa hyväntahtoista pöljyyttä kaikuvat lukuisat lapsen tasapainoiseen kehitykseen tähtäävät neuvot. Aloita päivähoito lempeästi, lyhennetyllä päivällä! Joukkuelajeissa sosiaaliset taidot vahvistuvat! Satsaa perhelomaan – matkailu lujittaa ihmissuhteet.Ihan hyviä neuvoja, jos kukkaro ne kestää. Ei ihme, jos koulutettuja asiantuntijoita ja päättäjiä pidetään tosielämästä vieraantuneina.vinkkien ja päätösten välistä tihkuu raha, syntyy richsplainingin alalaji, richraising. En tiedä, onko koko ”rikkaan kasvattajan” termiä olemassa, mutta tunnistatte varmaan tyylin.Siihen syyllistyvät monet: Kutsumme välinpitämättömäksi vanhempaa, joka ei ”viitsi” ostaa täishampoota (22,89 e / 200 ml). Ihmettelemme, kuinka joku voi olla niin laiska, ettei vie lastaan edes uimahalliin (viisihenkisen perheen pääsyliput 20 euroa).tutkitusti ja varsin hyvin, ettei rakastava suhde ole rahasta kiinni. Lapsi tarvitsee ennen kaikkea ihailevaa katsetta, lempeää kiinnostusta ja pysyviä ihmissuhteita. Hyvä vanhemmuus ei vaadi lomamatkoja. Vanhemman levollinen mieli on lapselle kuin psyykkinen syli, jossa kiukku, pelko ja ikävä rauhoitellaan.Tähän pystyy kuka tahansa!Paitsi että ehtaa richraisingiä tämäkin. Tiedämme myös tutkitusti taloudellisen ahdingon vaikeuttavan vanhemmuutta.ei ole tulotasosta sinänsä, vaan rahan puutteen aiheuttamasta jatkuvasta huolesta. On helppo olla arjen rento rakentaja silloin, kun taskusta pursuaa ylimääräistä. Kun jouston varaa ei ole, menee arjen järjestämiseen kohtuuttomasti aikaa.Varakkaan vanhemman on helpompi säädellä omaa kuormitustaan rahalla, ehkä huomaamattaan. Visalla voideltu arjen tasapaino menee omahyväisesti omien erinomaisten vanhemmuustaitojen piikkiin.Räntäsade, bussia ei kuulu, kurahousut ahdistavat: tilataan taksi. Ihan poikki, jääkaappi tyhjä: haetaan noutoruokaa. Iltasadun voi lukea tyynenä, kun kaapista löytyvät aamiaistarvikkeet. Huoli ei valvota äitiä, kun lapsi on varaa viedä lääkäriin vaikka varmuuden vuoksi.Avuksi on myös itselle mieluisa, homeeton pitkäisaikaisasunto, josta ei tarvitse muuttaa pois juuri kun lapsi on sopeutunut päivähoitoon.Ja on ihanaa, kun voi vastata lapsen pyyntöön kyllä. Kyllä: sinä saat, sinä voit ottaa, sinä pääset muiden kanssa, kyllä se käy.ohje on arvoton ja turhauttava, jos sen toteuttaminen tulee perheelle liian kalliiksi. Tämä tieto ei tunnu tihkuvan määrärahoihin ja sote-suunnitelmiin.Lapsiperheiden köyhyys ei ole kenenkään etu. Sen olisimme voineet oppia viimeistään 1990-luvun laman seurauksista. Ehkä richraising-neuvojen sijaan olisi jo aika jakaa ehtaa kultaa.