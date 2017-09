Pilaako liian viileä pesu värit, entä mitä voi pestä mustavalkoisten vaatteiden kanssa? Asiantuntijat kommentoivat pyykinpesun myyttejä

Elämä

Pilaako liian viileä pesu värit, entä mitä voi pestä mustavalkoisten vaatteiden kanssa? Asiantuntijat kommento

Puuvillapaita

Jos vaatetta ei pestä juuri ohjeen mukaisessa lämpötilassa, se menee pilalle.

Liian alhaisessa lämpötilassa peseminen levittää kirjavan vaatteen värit. Siksi esimerkiksi puuvillavaatteen ensipesun tulisi olla vähintään 60 asteessa.

Eri värisiä vaatteita voi pestä samassa koneellisessa, jos laittaa pyykin sekaan värinkeräysliinan.

Mustavalkoiset vaatteet pitää pestä erikseen.

Valkoiseksi värjätty vaate voi harmaantua, jos sen pesee valkopesuaineella.