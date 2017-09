Elämä

Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, logoterapeutti ja tietokirjailija.

aikoihin, kun täytin neljä­kymmentä, aloin tuntea kropassani vienoja kolotuksia ja kummallista väsymystä. Se sai minut kuiskaamaan itselleni keski-ikää kolkuttelevan ihmisen taikasanat: minun on pidettävä parempaa huolta itsestäni.Refleksinomaisesti aloin miettiä nälkäkuurin ja kurinalaisen kuntoilun aloittamista.huolen pitäminen on yleinen kiertoilmaus sille, että tekee pakonomaisesti kaikkensa sen eteen, että olisi mahdollisimman nopee, kapee ja upee. On loputtomasti asioita, joita pitäisi säännöllisesti harjoittaa, jotta säilyy hyvänä veronmaksajana ja haluttavana kumppanina.Itseensä tyytymättömät, epämääräistä pahaa oloa potevat ihmiset ovat loistava kohderyhmä, jolle saa kaupiteltua helposti erilaisia palveluita, tuotteita ja ideoita.tuoksinnassa sain kuin sainkin pidättäydyttyä itseni ruotuun pistämisestä, koska jo pelkkä ajatus väsytti. Kurin palauttamisen sijaan aloin miettiä hyvän palauttamista, niitä asioita, jotka tuovat iloa, rentoutta ja mielihyvää elämääni ja jotka säännöllisesti jäävät kaiken kiireellisemmän jalkoihin.Pienen ajatustyön jälkeen tulin siihen tulokseen, että itsestä huolehtiminen on tarkoituksenmukaista omiin, usein välttämättömiin tarpeisiin vastaamista. Sen tekemistä, mitä ikinä tarvitsee päästäkseen tasapainoon, kun on ollut revittävänä joka suuntaan.Olemme yksilöitä ja elämäntilanteemme ovat ainutlaatuisia, joten se, mitä sinä tarvitset tänä iltana, voi poiketa ratkaisevasti siitä, mitä kollegasi tai kumppanisi tarvitsee.Itsestään huolehtimista voi olla niin löhöäminen ja lukeminen, tv-sarjarännin katsominen, lenkillä käyminen, illan istuminen kuin aikaisin nukkumaan meneminenkin. Olennaista on, miltä jälkikäteen tuntuu: itsestään huolehtimisesta tulee ravittu, virkistynyt, kohotettu olo., että kuormittava elämä edellyttää kuorman purkamista. Jokaisella meistä on oma pisteemme, jonka saavutettuaan uupuu niin, ettei jaksa tehdä enää millekään mitään.Itsestä huolehtiminen vaatii yleensä aikaa, koska harvoin koettelemuksista toipuu sormia napsauttamalla. Usein se edellyttää myös vaivannäköä – moni on elämäntilanteessa, jossa joutuu tekemään järjestelyitä, jotta voisi hetken levätä.Ymmärrän hyvin, että itsestä huolehtimista on houkuttelevaa lykätä. Etenkin elämässään kovia kokeneiden ja muista paljon huolehtivien ihmisten on kuitenkin tärkeä muistaa, että heidän jos keiden kannattaa pitää hyvä huoli myös itsestään.