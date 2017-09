Elämä

Koputatko puuta, kun toivot jotakin hyvää? Tutkija kertoo, mistä tapa johtuu

Miksi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

koputamme puuta? ArkistotutkijaSuomalaisen kirjallisuuden seurasta vastaa:”Puun koputtaminen tai koskettaminen lienee eräs maailman tunnetuimmista maagisista eleistä. Sen avulla pyritään torjumaan ylimielisyydestä aiheutuvaa onnettomuutta.Suomessa puun koputtaminen ei ole mitään savutupien perinnettä. Arkistojen perusteella tapa on rantautunut meille vasta 1900-luvulla. Elokuvat ja sarjakuvat ovat edistäneet sen leviämistä muualta Euroopasta.Toki suomalaisessa perinteessä on aina ollut käytössä vastaavanlaisia varautumiskeinoja. Puita on myös pidetty pyhinä ja niissä on ajateltu asuvan henkiä. Tästä näkökulmasta on luontevaa ajatella, että puu voisi toimia ikään kuin ukkosenjohdattimena, jonka sisään pahaa tahtovat demonit ohjataan.Joidenkin ihmisten mukaan tehokasta on vain maalaamattoman puun tai pöydän alapinnan koputtaminen. Tällöin päästään lähemmäs luonnonmateriaalia ja siinä piilevää voimaa.Nykyään puun koputtamiseen ei Suomessa yleensä liity tietoista maagista ajattelua. Kyseessä voi olla keskustelun täytteenä toimiva harmiton tapa.Toisaalta puuta koputtamalla ihminen voi myös korostaa omaa sympaattisuuttaan ja vältellä pöyhistelyä. Eleen avulla oman kehun voi ikään kuin vetää takaisin.”