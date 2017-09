Elämä

Ranskassa monen mielestä on ihan ok ajaa maistissa – Viinimaassa alkoholin vaaroista ei puhuta niin kuin Suome

Espanja­laiset

Suomessa

Ranskassa

Kirjoittaja on Ranskassa asuva toimittaja, kirjailija ja kahden lapsen äiti, joka pitää perhe-elämästä kertovaa Chez Héléna -blogia http://chezhelena.com/