Elämä

Ihminen ei kestä, jos levolle ei löydy aikaa – eikä se ole laiskuutta

Lepo

Levätä voi tietysti

Säännölliset tauot

Kirjoittaja on tamperelainen vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.

on niin perustavanlaatuinen vaade kelvolliselle elämälle, että se on kirjattu jopa YK:n ihmisoikeuksien julistukseen.Julistuksen 24. artikla kuuluu kokonaisuudessaan näin: ”Jokaisella on oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.”Lepääminen ei ole suorituskulttuurissa helppoa. Olen kokenut unettomuuskausia erityisesti silloin, kun työelämä on ollut stressaavaa.Nukahtamisvaikeuksia minulla on ollut leikki-ikäisestä. Unen saa unilääkkeillä, mutta niitä ei tietysti ole järkevää syödä jatkuvasti.Niinpä olen opetellut lepäämään myös silloin, kun en saa unta. Unesta viis, kunhan makaan riittävän ison osan vuorokaudesta pötkölläni silmät kiinni.monin muinkin tavoin. Minä lepään laittamalla tietokoneen kiinni ja sen sijaan pelaamalla yhden taistelun verran hömppäpeliä, joka ei rasita aivojani. Lepään lukemalla nojatuolissa pitkää proosaa, sillä uppoutuminen tarinaan tekee mieleni levolliseksi.Minä lepään rapsuttelemalla koiraa ja etsiytymällä mieheni kainaloon.Minä lepään saunan lauteilla ja television ääressä.Levon tarve vaihtelee niin omalla kohdallani kuin ihmisten välillä. Seurustelin aikoinaan ihmisen kanssa, joka ei koskaan pitänyt lomia.Ajattelin olevani heikko ja työhöni huonosti motivoitunut, jos tarvitsen lomaa ja säännöllistä vapaa-aikaa. Sittemmin opin, ettei kyseessä ole heikkous, vaan inhimillisyys. Hauskakin työ aiheuttaa sydän- ja verisuonisairauksia, jos niitä ylettömästi paiskii.Myös ikä vaikuttaa. En millään ilveellä jaksaisi enää tehdä seitsemänkymmentuntisia työviikkoja, joka oli nuorena poliitikkona ihan normi: tehdä kaiken valveillaoloajan töitä.Enkä minä silloinkaan sellaista työtahtia oikeasti jaksanut. Väsyneenä sitä ajautuu tekemään kaikenlaista tehotonta, kuten triplatsekkaamaan perustietoja internetistä, pläräämään vanhoja sähköposteja tai puhumaan liian pitkään palavereissa.ja riittävä lepo auttavat tekemään parempaa ja nopeammin. Ammattitaidon kehittyminenkin auttaa. Kokenut ihminen voi hyvin tehdä tunnissa sen, mihin aloittelija saa tuhraantumaan pari päivää. Jos on tehokas ja nopea, voi hyvillä mielin mennä välillä torkkupeiton alle uneksimaan. Se on luovassa työssä jopa välttämätöntä.Elämäntilanteella on oma merkityksensä. Terveenä jaksaa enemmän kuin sairaana. Muutto, remontti, ero, läheisten kuolema ja pienet lapset saattavat väsyttää niin, että pitäisi saada loppuvuosi maata sohvalla.Kun elämäntilanne on kuormittava, tulee ajoittain sellainen olo, ettei latvassa liikahda lehtikään: aivan kuin olisi muuttunut tyhmäksi ja mielikuvituksettomaksi. Helposti silloin alan sättiä itseäni ja puristaa töitä väkisin, vaikka oikeasti kannattaisi lähteä vaikka kävelylle.Levolle on löydyttävä sijansa ja väsyneelle armo. Muuten ei ihminen kestä.