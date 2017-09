Elämä

Kahvi houkuttaa herkuttelemaan, hyvä musiikki juomaan kaljaa – Näin helppo makuaistiasi on hämätä

Heikentynyt makuaisti saattaa altistaa ylipainolle. Mitä vaimeammin ihminen aistii makeaa, sitä sokerisempia – ja todennäköisesti kaloripitoisempia – ruokia hän valitsee. Näin kertoo Appetite-lehdessä heinäkuussa julkaistu Cornellin yliopiston tutkimus.Kahvin juominen turruttaa tilapäisesti makuaistia ja voikin siksi laukaista makeanhimon, Cornellin tutkijat ovat myös havainneet. Kofeiini vaikuttaa nimenomaan makean aistimiseen, kertoo Journal of Food Science -lehdessä elokuussa julkaistu tutkimus.Myös muista aistikanavista tulevat ärsykkeet osallistuvat siihen, miten maku koetaan. Makuaistimuksesta vastaavat aivoalueet havahtuvat esimerkiksi äänistä, tuntoaistimuksista, hajuista ja väreistä. Yhdysvaltalaistutkijoiden mukaan aivot oppivat tuntemaan tietyt signaalit ja ennakoivat jo niiden perusteella tulevaa makukokemusta. Jo tuoksu voikin saada veden kielelle.Mieluinen musiikki voi saada oluen maistumaan paremmalta. Frontiers in Psychology -lehdessä viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa musiikin kuuleminen olutta maistellessa teki kokonaiselämyksestä miellyttävämmän. Etenkin ne, joille kyseinen The Editors -yhtyeen biisi oli entuudestaan tuttu, arvioivat myös nauttimansa oluen paremman makuiseksi.Makuaistia on helppo hämätä myös hintalapulla ja sen luomilla odotuksilla. Mitä kalliimpi viini tai suklaa, sitä paremmalta se suussa maistuu – vaikka objektiivisesti mitään eroa ei olisi. Bonnin yliopistossa tutkittiin ilmiötä aivokuvantamalla. Kun koehenkilö uskoi juovansa kallista viiniä, aivojen palkitsemisjärjestelmä aktivoitui voimakkaammin, mikä vaikutti maun kokemiseen.