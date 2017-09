Elämä

Koirien tapa kanniskella keppejä on jalostustyön tulos

koirat kanniskelevat keppejä? Eläinlääketieteen professoriHelsingin yliopistosta vastaa:”Koiran lähisukulaisen suden tiedetään kanniskelevan esineitä pääosin pentuna. Koiran halu kantaa keppejä on jalostustyön tulosta. Ihmiset suosivat leikkisiä lemmikkejä, ja siksi koira säilyttää aikuisenakin monia pentumaisia piirteitä.Ihmislapsen tavoin koira tutkii maailmaa suullaan. Kävelemään opittuaan ihminen tosin pystyy noukkimaan esineitä myös käsillään, jolloin suuhun poimimisen merkitys vähenee, kun taas neljällä raajalla kulkeva koira joutuu aina turvautumaan kuonoonsa.Kanniskeleminen voi myös olla koulutuksen sivutuote. Kun koiraa palkitaan tiettyjen esineiden noutamisesta, suussa kantamisen tapa vahvistuu laajemminkin.Koiran suuhun päätyy helposti keppejä siitä yksinkertaisesta syystä, että niitä on ulkona paljon saatavilla. Toisaalta ihminen myös huomaa kepin helposti. Jos koiran suussa on pienempi esine, siihen ei välttämättä tule kiinnittäneeksi huomiota.Koira saa paljon iloa itse löydetyn esineen kantamisesta. Vaikka kepeistä voi tarttua koiran suuhun tikkuja, niiden kanniskelemista ei tarvitse kokonaan kieltää. Omistajan tulisi kuitenkin varmistaa, että keppi on siisti ja kohtuullisen kokoinen.Kiviä sen sijaan ei saa antaa koiran kannettavaksi lainkaan. Ne kuluttavat hampaita ja voivat päätyä vatsaan.”