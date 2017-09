Elämä

Ihan tavallista seksiä on turha vähätellä – Liian suuret odotukset voivat johtaa pettymyksiin

Törmäsin

Seksuaalinen

Edamin

Ensinnäkin

Toisekseen

Kirjoittaja on seksuaaliterapeutti, logoterapeutti ja tietokirjailija.

äskettäin termiin Pirkka-seksi. Sillä viitattiin arjen kiireiden keskellä harrastettavaan, osapuolten tarpeet riittävän hyvin tyydyttävään seksiin, josta on kuitenkin glamour kaukana. Samantyyppisestä seksistä olen kuullut käytettävän myös muita paljon puhuvia ilmaisuja, kuten arkijyystö ja Edam-seksi.Arkiseksi käsitteenä saa ajattelemaan kullekin tuikitavallista seksiä, mikä ei välttämättä hirveästi herätä himoja.Keskivertoaikuisen elämässä on niin paljon pakollisia hommia hoidettavana, että on kamalaa, jos seksikin laitetaan to do -listalle.halu voi ottaa iskua monesta ymmärrettävästä syystä. Usein se johtuu siitä, että suhteessa on ongelmia tai on kokenut seksin olevan yleisestikin ottaen tylsää ja ankeaa tai väkinäistä ja inhottavaa.En voi tarpeeksi alleviivata sitä, ettei itseään tai kumppaniaan saa koskaan manipuloida, painostaa tai pakottaa seksiin.Oma juttunsa on kuitenkin se, jos seksiä vastaan ei ole sinänsä mitään, mutta on vain niin stressaantunut ja väsynyt, että se jää kaiken muun jalkoihin. Ajatuskin kumppanin näpräämisestä älypuhelimen sijaan tuntuu työläältä, vaikka hämärästi muistaa, että hauskaa on ollut.kaltaisen seksin herättämät mielikuvat antavat ymmärtää, että seksin pitäisi aina olla erilaista, erikoista ja erinomaista. Ruokametaforien ryöstöviljelyn uhallakin totean, että harva meistä alkaa työpäivänsä jälkeen taiteilemaan aikaa vieviä kulinaristisia mestariteoksia, vaan simppelimpi ateria riittää tuomaan hyvän mielen.Toisin sanoen riittävän hyvää, ihan tavallista seksiä on turha vähätellä. Parhaimmillaan se nimittäin on hyvin kilpailukykyistä niin laadulla kuin ekonomisuudella mitattuna, siinä missä ruokapuolella kaupan omat halpismerkitkin.elämä on pitkälti arkea, joten lomia ja pyhiä odotellessa aika voi käydä pitkäksi. “Olisi kivaa, mutta en jaksa viikolla ja viikonloput ovat niin täynnä kaikkea” -syndroomaiselle ei tule koskaan täydellistä hetkeä seksin harrastamiseen.Ylipäätään täydellisiä hetkiä tulee vain karikatyyrinomaisille vastarakastuneille, joille kaikki kumppanin kanssa vietetty aika on yhtä seksimomentumia.Odottelu myös kulkee usein käsi kädessä odotusten kanssa, mikä taas korreloi potentiaalisen pettymyksen koon kanssa.kun aika ja energia ovat kortilla, on syytä pysyä tarkkana sen suhteen, millaisiin toimiin ryhtyy. Siinä ei ole mitään häpeämistä, että yhteistuumin pistetään pöytään jotain sellaista, mikä on helppoa, kätevää ja vastaa kaikkien tarpeisiin.Sitä paitsi halutessaan mukavasta rutiinista saa pienellä maustamisella kehiteltyä jotain sellaista, mikä auttaa kohoamaan hetkeksi arjen yläpuolelle.