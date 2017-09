Masennus vaani ja valitsi onnellisen hetken – Anni Saastamoisen elämässä oli kaikki hyvin, kun hän yhtäkkiä löysi itsensä vessasta itkemästä Masennus ei välttämättä iske silloin, kun elämä on raskasta ja murroksessa. Päinvastoin: se voi valita hetken, jolloin kaikki on onnellisesti. Sitä monen on vaikea uskoa, sanoo Anni Saastamoinen.