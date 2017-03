Aku Ankka opettaa murteista

Lasten uutiset 3.3.2017

Satavuotiaan

Murrekirjassa

Suomen kunniaksi Aku Ankka on julkaissut Suuren suomalaisen murrekirjan. Kirjassa seikkaillaan tuttujen sarjakuvien parissa, mutta tällä kertaa hahmot puhuvatkin eri murteilla.Kaiken kaikkiaan kirja sisältää 18 eri murretta. Jokin kirjan monista eri murteista saattaa kuulostaa tutulta tai jopa ihan tavalliselta, mutta muiden murteiden lukeminen voi osoittautua hauskaksi ja myös hieman vaikeaksi.tuodaan hienosti esille suomen kielen monipuolisuutta. Meiltä löytyy monia hienoja murteita ja minusta on tärkeää, että ne säilyvät.Kirja on siis hauskaa luettavaa esimerkiksi kavereiden kanssa. Voitte arvuutella mitä sarjakuvissa sanotaan tai mikä murre on kyseessä. Murteen vaihtuessa kerrotaan vähän murteen taustasta ja annetaan sanoja selittävä sanasto.Amanda KeloKirjoittaja on Lasten uutisten 16-vuotias harjoittelija.