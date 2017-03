Historia

Santahamina

on yksi Helsingin harvimmin asutuista kaupunginosista. Vuoden 2013 alussa siellä asui vakituisesti 473 ihmistä.Sen sijaan toimintaa saaressa on pienen armeijan verran, sillä Santahaminassa on ollut sotilaallista toimintaa jo vuosisatoja.Venäläiset rakensivat ensimmäiset tykkipatterit Hattujen sodan aikaan vuonna 1741. Tykistösaari Santahaminasta tuli 1850-luvulla, jonka aikaiset patterialueet on luokiteltu muinaismuistoiksi. Karuimmat ajat elettiin sisällissodan jälkeen, kun paikalla toimi Santahaminan vankileiri.Nykyisin saarella on tuhat vakituista työpaikkaa ja 1­ 500 varusmiestä. Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelee 750 henkeä.Seuraavaksi palstalla on aiheena Korkeasaari, josta ehtii hyvin lähettää kuvia. Niitä voi lähettää myös Oulunkylästä ja Kulosaaresta.Lähetä kuvat osoitteeseen hs.ihmiset@hs.fi ja liitä mukaan puhelinnumerosi. Pyydä kuvissa nimellään esiintyviltä ihmisiltä suostumus kuvien julkaisuun.Kerro myös, missä ja milloin kuva on otettu ja mitä siinä tapahtuu. Lähetettävien kuvien todellisen kuvakoon tulisi olla vähintään 1 Mt. Älä lähetä kuvia pdf-muodossa.