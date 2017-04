Historia

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Tie- ja vesirakennushallitus sekä Suomen Kaupunkiliitto ovat esittäneet kulkulaitosministeriölle, että ministeriö ensi tilassa vahvistaisi Suomessa käyttöön otettavaksi uudet aikarajoituksia koskevat lisäkilvet.



Pohjoismaisen tieliikennekomitean ehdotuksen mukaisissa kilvissä on pelkkiä numeroita, ja arkipäiviä koskevat kellomäärät ilmaistaan mustilla numeroilla, aattopäivien aikarajoitukset tulevat sulkuihin ja mahdolliset pyhäpäivien rajoitukset merkitään punaisin numeroin.



Suomalaiseen aloitteeseen perustuva pohjoismaisen tieliikennekomitean ehdotus on jo toteutettu Ruotsissa, mutta sen hyödyn arvellaan olevan suurin kaksikielisessä Suomessa.



Tuhannet amerikkalaiset marssilla sotaa vastaan New York, 15.4. (Reuter)



Kymmenet tuhannet nuoret amerikkalaiset osallistuivat lauantaina Vietnam-protestipäivän mielenosoituksiin New Yorkissa, jossa väkeä oli edellisestä illasta lähtien kerääntynyt Central Parkiin lähteäkseen sieltä marssimaan Yhdistyneiden Kansakuntien rakennuksen luokse osoittamaan mieltään Yhdysvaltain Vietnamissa käymää sotaa vastaan.



Protestipäivää vietettiin kautta Yhdysvaltojen, mm. San Fransiscossa muutamat tuhannet sodan vastustajat järjestivät kokouksiaan. Yhdistyneiden Kansakuntien rakennuksen luona puhui neekerijohtaja Martin Luther King, ja matkalla sinne newyorkilaisten mielenosoittajien rivistöön liittyi Stokeley Carmichaelin johtama harlemilaisjoukko.



Mielenosoituksilla oli kantavuutta Yhdysvaltojen rajojen ulkopuolellakin. Lontoossa poliisi esti vähän alle viidenkymmenen sodanvastustajan mielenosoituksen paikallisen Yhdysvaltain suurlähetystön ulkopuolella.



Useimmat protestoijat olivat amerikkalaisia, jotka yrittivät polttaa Yhdysvaltain lipun lähetystön edessä. Lippu oli kiedottu mustan ruumisarkun ympärille ja sitä valeltiin bensiinillä, kun poliisi tuli väliin.



Lontoon mielenosoitusta johti 24-vuotias amerikkalainen nimeltään Harry Pincus.



New Yorkin mielenosoitusta pidettiin suurimpana, mitä Vietnamin sodan kuluessa on ollut. Sadoittain protestoijia virtasi New Yorkiin junilla ja linja-autoilla, ja valmistelukampanja on ollut mittava.



Useilla nuorilla protestoijilla oli makuupusseja mukanaan, ja toiset kantoivat kitaroita olallaan. Mielenosoittajat olivat sekä parrakkaita että sileäksi ajeltuja, toisilla oli pitkät hiukset, toisilla lyhyet ja toisilla oli minihame, joillakin pitkä hame ja joillakin housut.



Arvokas lintuvieras Kuningaskalastaja on nähty Iisalmessa Kihlovirralla. Lintu on Suomessa erittäin harvinainen ja havaintoa pidetään merkittävänä, sillä se on todennäköisesti pohjoisin, mitä tästä lajista on koskaan tehty.



Kuningaskalastaja on noin 18 sm pituinen, noin kottaraisen kokoinen lintu. Sillä on tapana lentää matalalla veden pinnan yläpuolella ja ravinnokseen se käyttää pieniä kaloja ja hyönteisiä. Havainnon teki Iisalmessa Iisalmen lyseon luonnontieteellisen kerhon jäsen Eero Väisänen.

HS