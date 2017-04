Historia

Kesää enteilevät jo runsaat toripöydät ja villahuiveistaan kääriytyneet torimyyjät.



Koriinsa voi ostaja kierroksellaan kerätä tuoretta raparperia, kurkkua ja tomaattia sekä rapean vihreän lehtisalaatin kerän.



Hedelmissä on varaa valita niin paljon kuin vain jaksaa kotiin kantaa.



Kalapöydillä on runsaasti kalaa – silakkaa, ahventa, lahnaa, siikaa jne. Silakkaakin saa markalla kilon, joten sitä voi ostaa saman tien parin päivän tarvetta varten ja perata kerralla kaikki kalat.



Kun suolaa vielä ripotellaan huuhdottujen kalojen päälle, niin kalat ovat valmiita käytettäväksi seuraavana päivänä.



Tilliä käytetään runsaasti mausteeksi ja varret lisätään perunoiden keitinveteen antamaan pirteyttä vanhoille perunoille.



Martin Luther King: USA:n jättiläismielenosoitukset vain alkua protestien vyörylle New York, 16. 4. (Reuter).



Jättiläismäiset Vietnamin sodan vastaiset massakokoukset keräsivät ainakin 200 000–300 000 osanottajaa New Yorkissa ja San Franciscossa viikonvaihteen aikana, kerrottiin järjestäjien taholta.



Poliisin arvion mukaan noin 125 000 henkeä osallistui seitsemän tunnin marssiin New Yorkin keskustan halki.



Marssi päättyi kokoukseen YK:n rakennuksen edustalla.



Mielenosoitukset järjestänyt ”Kevätliikekannallepanokomitea Vietnamin sodan lopettamiseksi” arvioi kuitenkin osallistujien määrän kaksinkertaiseksi.



”Liikekannallepanokomitea” on vasemmistolaisten, pasifistien ja maltillisten sodanvastustajien ryhmien löyhä yhteenliittymä.



Ihmisiä virtasi yhä tuhansittain Yhdistyneiden kansakuntien aukiolle ja läheisille kaduille Martin Luther Kingin ja muiden kansalaisoikeustaistelun johtajien päätettyä puheensa, joissa tuomittiin ankarasti Vietnamin sota.



San Franciscossa toisella puolella mannerta ainakin 60 000 mielenosoittajaa ahtautui Cezar-stadionille kahdeksan kilometrin marssin jälkeen.



Tuberkuloositapauksia lähes 7000 vuosittain – Tuberkuloosiin sairastuneisuus on Suomessa vielä suhteellisen korkea, lähes 7000 tapausta vuosittain.



Esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna tämä luku on suhteessa asukasmääriin vielä moninkertainen, sanoi sisä-asiainministeri Martti Viitanen esittäessään valtiovallan tervehdyksen 17. tuberkuloosiviikon avajaisissa Helsingissä.



– Tuberkuloositilanteessa tapahtuneesta muutoksesta johtuen on tuberkuloosihoidon sairaansijatarve viime vuosina kuitenkin jatkuvasti vähentynyt, koska tuberkuloositoimistojen valvonnassa tapahtuvan avohoidon suhteellinen osuus on kasvanut.



– Viiden vuoden aikana on sairaansijatarpeen väheneminen ollut keskimäärin 145 sairaansijaa vuodessa.



Tästä syystä on ollut tarpeen harkita, miten tuberkuloosihoitolaitoksia voitaisiin muuttuneissa olosuhteissa käyttää hyväksi siten, että ne parhaiten palvelevat terveyden- ja sairaanhoidon kokonaistarvetta.



Sairaalajärjestelmän hajanaisuuden vuoksi tämä ei kuitenkaan ole varsin yksinkertaisesti järjestettävissä, sanoi ministeri Viitanen.



Auschwitziin muistomerkki uhreille sekä syyllisille Oswiecim, Puola, 16.4. (AP)



Suurikokoinen kivestä ja kalliosta tehty muistomerkki paljastettiin sunnuntaina entisen natsikeskitysleirin Auschwitz-Birkenaun sijaintipaikalla Puolassa niiden neljän miljoonan eurooppalaisen muistoksi, jotka surmattiin keskitysleirillä Hitlerin käskystä.



Puolan sisäministeri Janusz Wieczorek paljasti muistomerkin ja Puolan pääministeri Josef Cyrankiewicz kiinnitti siihen korkean puolalaisen kunniamerkin Grünwaldin ristin.



Graniitista valmistettu muistomerkki käsittää symbolin krematorion savupiipusta ja varsinaisen krematorion ja kaasukammion rauniot.



Monumenttia ympäröivät valkoisesta kivestä hakatut laajalle levittyvät terassit.



Konserttia kerrakseen Rolling Stonesien konsertissa perjantai-iltana Zürichissä syntyi täydellinen kaaos.



Muuan poliisiketjun läpäissyt teini-ikäinen poika pääsi esiintymiskorokkeelle ja kävi takaapäin yhtyeen johtajan, Mick Jaggerin, kimppuun.



Hän kaatoi Mickin pitkälleen vetäen tätä takinliepeistä.



Poliisi joutui raahaamaan riehaantuneen pojan ulos.



Viisijäseninen yhtye lopetti säikähtyneenä soittonsa, kunnes kalpeaksi valahtanut vapiseva Mick pääsi jaloilleen ja antoi heille merkin jatkaa.



Kuulijakuntaa oli peräti 12 000 henkeä ja moni loukkaantui poliisin joutuessa yleisen mylläkän synnyttyä käyttämään patukoitaan.



Kirkuva nuoriso irroitti istuimista rautaosia ja paiskoi niitä poliiseja kohti.



Rolling Stonesit vietiin 40 minuuttia kestäneen konsertin jälkeen takateitse turvaan.



Vielä tunteja esiintymisen päätyttyä poliisi joutui jäähdyttelemään riehuvaa nuorisoa.



Lopulta jouduttiin käyttämään apuna jopa tusinaa poliisikoiria.



Stadionhallissa mellastava nuoriso heitteli poliisia vastaan savupommeja.



Eräs nuori poika sai poliisin kertoman mukaan kallonmurtuman. Hän oli yrittänyt kiivetä esiintymislavalle, mutta oli pudonnut päälleen. (AP)

