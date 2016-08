Uusi synnytystrendi kiinnostaa odottavia äitejä – ”Voiko synnyttäminen tosiaan olla näin mahtavaa”

”Itselläni on takana kaksi synnytystä. Ensimmäiseen en valmistautunut juurikaan: epiduraali, oksitosiinia tipasta, sydänäänten laskua ja lopulta sektiopelko ja kiireellinen imukuppiavusteinen alatiesynnytys, jonka jälkeisvaiheessa sain ison verenvuodon ja komplikaationa muun muassa virtsarakon venymisen kolmelitraiseksi, koska se unohdettiin katetroida ajoissa. Synnytyksestä jäi traumat ja itkin ensimmäiset kuukaudet joka kerta kun edes puhuin tai ajattelin synnytystäni.

Toinen synnytys pelotti valtavasti, joten valmistauduin synnytykseen hyvin. Otimme synnytykseen mukaan doulan, kävin esimerkiksi synnytyslaulukurssin. Synnytys sujui luomusti ja täydellisen hyvin, ja vaikka olin pelännyt synnytystä, luotto omaan kehoon synnytyksen alkaessa oli uskomaton ja jopa nautin synnyttämisestä. Ensimmäinen fiilis synnytyksen jälkeen oli, että vau, voiko synnyttäminen tosiaan olla näin mahtavaa?”

Näin kertoi Elina, 32, kun HS kysyi Aktiivinen synnytys ry:n Facebook-sivulla äideiltä, miksi he ovat valinneet aktiivisen synnyttämisen.

Aktiivinen synnyttäminen on noussut puheenaiheeksi odottavien äitien keskuudessa. Kyseessä ei kuitenkaan ole kovinkaan uusi ilmiö, sillä että aiheelle on jo 30 vuotta sitten perustettu oma yhdistyksensä, Aktiivinen synnytys ry.

Kätilöliiton hallituksen jäsen ja kätilönä työskentelevä Eliisa Karttunen tiivistää aktiivisen synnyttämisen tavaksi toimia ja suhtautua synnytykseen ikään kuin naisen elämään kuuluvana haasteena ennemmin kuin lääketieteellisenä ongelmana, joka vaatii automaattisesti toimenpiteitä ja puuttumista.

”Synnytyksen kuuluisi mennä niin, että synnyttäjä itse on se toimija omassa synnytyksessään, eikä niin että keskiössä ovat lääketiede tai lääketieteelliset toimenpiteet”, Karttunen sanoo.

Karttusen mukaan valitettavan usein odottavat äidit valmistautuvat synnytykseen heikosti, sillä neuvoloissa ei enää juurikaan synnytysvalmennusta anneta. Aktiivisessa synnytyksessä valmistautuminen ja suunnittelu ovat tärkeässä roolissa – kun synnytyksen kulku ja omat metodit kivun lievittämiseksi ovat selvillä, se sujuu helpommin.

”Kun tietää mitä synnytyksessä tapahtuu fyysisesti, psyykkisesti sekä hormonitasolla, silloin pystyy itse omalla toiminnalla edistämään tai hidastamaan sitä. Ja kun ymmärtää, mitä kehossa tapahtuu, kipua on paljon helpompi sietää.”

Karttunen korostaa, että kipuun ei kannata suhtautua ongelmana, vaan merkkinä muutoksesta ja siitä että synnytys menee eteenpäin. Harvalla meistä on nykyaikana vahvoja kipukokemuksia, joten kivun kanssa selviytymiseen kannattaa varautua henkisesti ja etsiä metodeja, jotka toimivat juuri itsellä.

Niitä voiva olla esimerkiksi pystyasento, liikkuminen, kylmän tai kuuman käyttäminen, kylpeminen vedessä sekä akupunktio ja -painanta.

Aktiivinen synnytys ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita lääkkeettömyyttä tai niin sanottua luomusynnytystä. Kun äiti lievittää kipuja itse aktiivisesti, lääkkeitä tarvitaan vähemmän jos ollenkaan. Mitä myöhäisemmässä vaiheessa synnytystä kipulääkkeitä käytetään, sitä vähemmän niillä on ei-toivottuja vaikutuksia synnytyksen kulkuun.

Lääkkeiden takia synnytys voi esimerkiksi pysähtyä, ja sen uudelleenkäynnistämiseksi äidille joudutaan antamaan uutta lääkettä, oksitosiinia. Liika oksitosiini taas voi heikentää vauvan vointia, ja synnytys voi pahimmassa tapauksessa päättyä sektioon, jos vauvan sydänääniin tulee huolestuttavia muutoksia.

”Mitä enemmän lääkkeitä käytetään ja mitä varhaisemmassa vaiheessa synnytystä ne otetaan mukaan, sitä enemmän yleensä tulee myös haittavaikutuksia. Mutta jos nainen ottaa alun perinkin aktiivisen roolin ja miettii etukäteen niitä keinojaan, jotka toimivat itselle parhaiten synnytyksen läpi pääsemiseen ja hyvin selviytymiseen, lääkkeet tulevat kuvaan paljon myöhemmin”, sanoo Karttunen.

Monet aktiivisen synnytyksen puolestapuhujat ovat kokeneet aikaisemmin synnytyksen, jossa heille on tehty jotakin sellaista, mitä eivät olisi halunneet. Karttusen mukaan synnytyksissä tapahtuu joskus odottamattomia ja suunnittelemattomia asioita, mutta ammattilaisten tehtävä on perustella toimenpiteet ja niiden tarpeellisuus mahdollisimman hyvin.

”Jos nainen kokee, että hänen ylitseen on ikään kuin kävelty, niin me [ammattilaiset] olemme auttamattomasti epäonnistuneet asiakkaan kohtaamisessa, kuuntelemisessa, keskustelussa ja asioiden läpikäymisessä, ja silloin on ehdottomasti peiliin katsomisen paikka.”

Facebook-ryhmään jaetuissa tarinoissa näkyivät vahvasti edelliset epämiellyttävät synnytyskokemukset, mutta ryhmään kuuluu paljon myös ensimmäistä lastaan odottavia.

Keskustelua käydään myös yhdistyksen nettisivuilla, jotka palaavat käyttökatkolta syyskuun ensimmäisellä viikolla.

”Olen synnyttänyt kolme lasta, kaksi ensimmäistä hyvinkin aktiivisesti ja luomuna veteen. Kolmas puolestaan syntyi hyvin perinteisellä sairaalasynnytyksellä, josta jäi negatiivinen maku jälkeenpäin. Silloin jouduin olemaan selälläni sängyssä sydänkäyräpiuhoissa, enkä päässyt juurikaan liikkumaan, vaikka se olisi tuntunut juuri itsestäni parhaalta. Sen lisäksi koin painostusta kalvojen puhkaisuun, jotta "saataisiin tähän vähän vauhtia". Odotan nyt neljättäni, ja haluan ehdottomasti kokea jotain sellaista voimaannuttavaa, mitä kahdessa ekassa synnytyksessä koin.” - Johanna Romeik, 38

”Olen synnyttänyt omat lapseni 2006, 2011 ja 2013, esikoisen synnytys on ollut varsin passiivinen, sain epiduraalin ja vauvan syntymän jälkeen olin todella väsynyt ja kipeä pitkän aikaa. Sairastuin jälkeenpäin myös synnytyksen jälkeiseen masennukseen, josta ylös kiipeäminen oli pitkällinen prosessi. Esikoisen syntymää seuranneen vuoden aikana aloin ajatella raskautta ja synnytystä sekä äitiyttä ihan eri perspektiivistä ja päädyin opiskelemaan kätilöksi. Kaksi nuorempaa lasta ovat syntyneet fysiologisesti ja luonnonmukaisesti, vankan valmistautumisen seurauksena. Erot synnytysten ja toipumisajan välillä ovat olleet merkittäviä.” - Emilia Partti, 33