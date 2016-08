Tyssäsikö kovalla draivilla lähtenyt kuntokuuri jälleen alkuunsa? – Personal trainer Riku Aallon viidellä ohjeella saatat saada elämänmuutoksestasi pysyvän

Oletko jo aloittanut tämän syksyn uuden liikuntaharrastuksen – lenkkeilyn, salitreenin tai trendikkään ryhmäliikunnan?

Inspiroiduitko television laihdutusohjelmasta, jossa tiukka personal trainer piiskasi pullukan timmiksi lyhyessä ajassa, ja haluaisit nyt itsekin samaan kuntoon?

Ehkä olet myös päättänyt, että tänä vuonna sinulle ei käy niin kuin kaikkina aiempina syksyinä, jolloin harrastus- tai laihdutusinto lopahti lokakuuhun mennessä.

Jos personal trainer Riku Aalto seisoisi edessäsi, hän pudistelisi päätään ja hymyilisi sinulle lempeästi: ”Jos lähdet liikkeelle liian suurista tavoitteista, jotka vaativat luopumista monista asioista, sinulla ei ole kuin yksi suunta: alaspäin.”

Aalto on yksi alan uranuurtajista. Hän on valmentanut valtavan määrän tavallisia kuntoilijoita ja huippu-urheilijoita. Hänellä on myös kokemusta siitä, missä on vika silloin, kun hyvä yritys kohottaa kuntoa menee aina vain pieleen.

”Elämäntapamuutoksessaan epäonnistuneet kertovat ponnistelleensa enemmän kuin personal trainer pyysi ja syöneensä vain pupunruokaa. Kovalla draivilla lähtenyt hanke on kuitenkin tyssännyt sulaan mahdottomuuteensa”, Aalto kertoo.

”Onnistujat sitä vastoin eivät koe tehneensä mitään kovin mullistavaa. He kertovat ehkä lisänneensä hieman kasvisten syömistä ja harrastaneensa enemmän arkiliikuntaa. Muutos on tapahtunut nousujohteisuutensa ansiosta kuin itsestään.”

Jos siis haluaa muuttaa elämäänsä terveempään suuntaan, mallia ei kannata katsoa televisio-ohjelmista, joissa personal trainerit karjuvat ja nöyryyttävät asiakkaitaan. ”Ohjelmat ovat viihdettä ja suurta draamaa. Niillä keinoilla ei saavuteta pysyviä tuloksia”, Aalto sanoo.

Pysyvien tulosten salaisuus onkin Aallon mukaan siinä, että muutokset ovat riittävän pieniä ja maltillisia mutta jatkuvia. Silloin kroppa ja mieli eivät vastusta niitä. Pienin askelin voi edetä nousujohteisesti aina parempaan ja parempaan.

Samoilla opeilla on Aallon mukaan voitettu MM-mitaleja.

”Huippu-urheilijoilla on ihan samat ongelmat kuin tuulipukukansalla. Liikunnan pitää olla nousujohteista, ja kuormituksen tulee perustua arjen tasapainoon. Tavoitteita ei saavuteta sillä, että ollaan urheilijoita kaksi tuntia päivässä. Ne saavutetaan sillä, että kyseinen moodi on päällä koko ajan”, Aalto sanoo.

Aalto kiteyttää menetelmänsä viideksi ohjeeksi, joilla elämänmuutos voi onnistua.

1. Lepää tarpeeksi

Jos aiot nostaa fyysistä suorituskykyäsi, tarvitset siihen energiaa. Jos nukut liian vähän, kuntoilu ei tuota parasta mahdollista vastetta, sillä kunto paranee levossa. Tarkista, palaudutko työn ja arjen kuormituksesta riittävän hyvin, nukutko ainakin 7–9 tuntia yössä ja onko vuorokausirytmisi säännöllinen. Puntaroi liikkumaan lähtiessäsi, oletko palautunut ja motivoitunut vai väsynyt ja stressaantunut. Mitoita liikunta sen mukaan joko elvyttäväksi tai kapasiteettia kohottavaksi.

2. Syö terveellisesti

Jotta energiaa riittäisi aktiivisen arkeen ja kunnon parantamiseen, tarvitset terveellistä ja monipuolista ravintoa. Säännöllisyys on tässäkin asiassa oleellista. Syö siis 4–5 kertaa päivässä, mielellään 3–4 tunnin ateriarytmillä.

3. Liiku arjessa

Kävele kauppaan, pyöräile töihin, käytä hissin sijasta rappusia. Arkiliikunta tuottaa enemmän askeleita ja kuntoiluminuutteja kuin treenit tai lenkkeily. Kun arkesi on kohdallaan, lisää viikkoosi liikuntakertoja, ensin yhdestä kahteen 20–30 minuutin lenkkiä. Kannattaa aloittaa ”raittilajeista”, sauvakävelystä, pyöräilystä tai lenkkeilystä.

4. Lisää ensin kertoja ja kestoa, sitten vasta tehoa

Kun liikunnasta ja lenkeistä on tullut arjen rutiini, voit lisätä treenien määrää 2–3 kertaan, sitten jopa 4–5 kertaan viikossa. Lisää seuraavassa vaiheessa harjoitusten kestoa vaikkapa vartilla yhdestä treenistä useampaan jalkauttaen. Ajatus on, että liikunnan teho kasvaa vasta sitten, kun siitä on tullut luonteva osa arkeasi.

5. Valitse laji, joka tuottaa sinulle iloa.

Jos haluat aloittaa uuden lajin harrastamisen, älä kuuntele kavereita äläkä markkinoijia, vaan omaa itseäsi. Mitään sellaista ei kannata harrastaa, joka tuottaa tuskaa tai tuntuu vaikealta. Liikunnan pitää olla kivaa ja nautinnollista.