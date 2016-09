Onko läheisesi käytös muuttunut oudoksi – testaa, tunnistatko Alzheimerin taudin ensi oireet

Kun vaarin silmälasit löytyvät jääkaapista tai mummo unohtaa lapsenlapsensa syntymäpäivän, pitäisikö nauraa vai huolestua? Onko kyseessä kömmähdys vai merkki Alzheimerin taudista?

”Tärkein seikka Alzheimerin taudin ensi oireissa on läheisen käyttäytymisessä tapahtunut muutos”, kertoo yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall.

”Jos hänen luonteensa tai käytöksensä on muuttunut hämmentävällä tavalla, voi olla aihetta selvittää muistisairauden mahdollisuutta”, Rosenvall toteaa.

Jos siis vaarin silmälasit ovat löytyneet jääkaapista usein ennenkin, syytä huoleen ei todennäköisesti ole. Jos taas mummo unohtelee asioita, jotka hän aina ennen on muistanut tunnontarkasti, kannattaa varata aika tutkimuksiin.

”On hyvin tärkeänä, että läheiset eivät kainostele vaan ottavat aloitteen käsiinsä”, Rosenvall sanoo.

Yksi sairauden oire on nimittäin se, että sairastunut ei itse kykene puuttumaan tilaansa.

”Alzheimerin tautiin kuuluu oman aloitekyvyn heikkeneminen. Siksi moni apua tarvitseva on heitteillä”, Rosenvall kertoo.

Tyypillinen tilanne on hänen mukaansa sellainen, että pariskunta ikääntyy yhdessä ja hoivaa toinen toistaan. Pikkuhiljaa jommankumman tila heikkenee olennaisesti, mutta muutokset jäävät ikääntyvältä parilta huomaamatta.

Aikaisemmin muistisairauden oireita pidettiin Rosenvallin mukaan helposti väistämättömänä osana ikääntymistä. Niitä saatettiin dementia-leiman pelossa jopa hävetä tai piilotella.

”Nykyisin ihmiset onneksi tietävät enemmän Alzheimerin taudista. He uskaltavat tuoda esiin huolensa ja kysyä neuvoa”, Rosenvall sanoo.

Muistisairauden toteamiseen on myös kehitetty hyviä menetelmiä. Myös hoito on kehittynyt. ”Lääkitys on osa hoitoa, mutta siihen kuuluu paljon muutakin”, Rosenvall sanoo.

Oleellista on havaita sairaus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin sen oireita voidaan lieventää parhaiten.

Alzheimerin tauti muuttaa tapaa, jolla aivot käsittelevät tietoa. Rosenvall listaa alkavan Alzheimerin taudin neljä tunnusmerkkiä:

1. Alzheimerin tauti heikentää tapahtumamuistia. Ihminen ei enää muista mitä on tapahtunut tai missä ja milloin.

2. Asioiden nimeäminen on vaikeaa. Oikeaa sanaa ei tahdo löytyä.

3. Ajan hahmottaminen vaikeutuu. Sairastunut ei muista, mikä viikonpäivä tai kuukausi on meneillään.

4. Tilan ja avaruuden hahmottaminen vaikeutuu. Vaikka ikääntynyt pystyy liikkumaan vaivatta kotona, hän saattaa eksyä matkalla Rautatieasemalta Kansallisteatteriin.

Lisätietoa Alzheimerin taudista saat esimerkiksi Muistiliitosta.