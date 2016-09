Kahdesta lapsesta unelmoivan kannattaa aloittaa yrittäminen viimeistään 31-vuotiaana – testaa, millä todennäköisyydellä perhehaaveesi toteutuu

Aiotko hankkia lapsia? Ehkäpä – kunhan maapallo on kierretty, loppututkinto tehty, unelmien työpaikka saatu ja sielunkumppani löydetty.

Oletko tullut ajatelleeksi, että sitten kun tuo kaikki on saavutettu, lasten saaminen voi olla jo liian myöhäistä?

Vaikka iästä puhuttaessa 50 on uusi 30, lasten saamiseen se ei päde. Moni uskoo, että jos itsensä pitää timmissä kunnossa, munasarjatkin rullaavat vuodesta toiseen kuin juoksumatto. No, eivät rullaa. Yli 42-vuotiaan naisen mahdollisuus saada lapsi omilla sukusoluilla on tilastojen valossa huono ja yli 45-vuotiaan olematon.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, dosentti Mervi Halttunen-Nieminen kertoo, että nuorilla on yleensä hyvät tiedot siitä, miten lasten saamista voi ehkäistä. Yllätyksenä saattaa sen sijaan tulla se, että lapsen saaminen ei aina ole itsestään selvää. Hedelmällisyys heikkenee jo 25 ikävuoden jälkeen ja merkittävästi 35-vuotiaana. Edes koeputkihedelmöitys ei ole tehokas 40 ikävuoden jälkeen.

Hän toivookin, että tietoisuus lasten saamisesta kasvaisi, jotta ihmiset voisivat ottaa tosiasiat paremmin huomioon perhettä suunnitellessaan ja välttää paniikin. ”Jokaisen lapsen tulisi saada syntyä toivottuna”, Halttunen-Nieminen sanoo.

Alkuvuonna Suomessa syntyi niin vähän lapsia, että vastaavia lukuja saa hakea liki sadan vuoden takaa. Tammi-kesäkuussa syntyi 26 517 lasta, mikä on tuhatkunta vähemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Syyt ovat ainakin osaksi yhteiskunnallisia. Taloustaantuma on hillinnyt tai ainakin lykännyt lasten hankintaa. Työelämään on vaikea päästä kiinni ja vaikka vakituisen työn onnistuisi saamaan, lapsia synnyttänyt nainen ansaitsee tilastojen valossa yli kolmen vuoden perhevapaiden jälkeen 19 prosenttia vähemmän kuin hänen lapseton työtoverinsa.

Ensisynnyttäjien keski-ikä pääkaupunkiseudulla on noussut jo yli 30 vuoteen. Yli 35-vuotiaista suomalaisista naisista lähes kolmasosa on lapsettomia, miehistä noin 40 prosenttia, todetaan Duodecim-lehden artikkelissa.

Halttunen-Nieminen pitää yhtenä syynä sitä, että ihmiset eivät välttämättä tajua ikääntyvänsä.

Moni parikymppinen on vielä taloudellisesti riippuvainen vanhempien tai yhteiskunnan tuista. Harva on valmis tässä iässä sitoutumaan perheen perustamiseen. Varsinkin miehille ajatus on vieras.

Lapsen saamista nuorena puoltaa kuitenkin Halttunen-Niemisen mukaan se, että nuorena jaksaa enemmän. ”Pikkulapsen hoitaminen on uuvuttavaa, ja mitä vanhempi on, sitä huonommin jaksaa mennä lapsen ehdoilla”, hän sanoo.

Sitä paitsi nuoret vanhemmat ovat luottavaisempia. ”Nelikymppiset vanhemmat ovat usein niin kiinni lapsessaan, että eivät uskalla jättää lastaan edes hoitoon”, hän toteaa.

Myös isovanhemmilla saattaa olla paremmat mahdollisuudet tukea perhettä, jos he ovat nuorempia. ”Kuusikymppinen mummi tai ukki on todennäköisesti jaksavaisempi kuin kahdeksankymppinen.”

Lisäksi työelämä on muuttunut, eläkevirkaa on ehkä turha odottaa saavansa vielä pari–kolmikymppisenä. Vuosi vanhempainvapaalla ei Halttunen-Niemisen mukaan heikennä merkittävästi työmahdollisuuksia. Työnantajan silmissä lapset voivat olla jopa ansio. ”Tällöin luultavasti ei ole tulossa ainakaan useita vanhempainvapaita”, hän toteaa.

Halttunen-Nieminen listaa neljä tilastollista tosiasiaa lasten saamisesta, jotka sinun on hyvä ottaa huomioon.

1. Biologisesti todennäköisin ikä saada lapsi on 25 vuotta.

2. Jos haluat kolme lasta, sinun pitäisi aloittaa lasten hankkiminen viimeistään 28-vuotiaana.

3. Jos haluat kaksi lasta, sinun pitäisi aloittaa lasten hankkiminen viimeistään 31-vuotiaana.

4. Jos haluat yhden lapsen, sinun pitäisi aloittaa viimeistään 35-vuotiaana.

Testaa laskurilla, millä todennäköisyydellä toivomasi lapsimäärä toteutuu. Laskurin taustalla on viime vuonna julkaistu hollantilaistutkimus, jossa huomioitiin ikä sekä se, kuinka tärkeää lapsensaanti on pariskunnalle ja onko pari valmis käyttämään koeputkihedelmöitystä. Kun syötät laskuriin ikäsi ja muita taustatietoja, se kertoo tilastoihin perustuvan todennäköisyyden sille, että perhetoiveesi toteutuu. Ikä tarkoittaa sitä ikää, jossa lapseton nainen alkaa yrittää hankkia lapsia.