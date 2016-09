Tupakoinnin ja nuuskan rinnakkaiskäyttö leviää edelleen nuorten keskuudessa – tuontikiellon valvonta ei toimi, sanoo asiantuntija

Vaikka tupakan poltto on kymmenen viime vuoden aikana vähentynyt, tilastoista nousee esiin yksi erittäin huolestuttava tieto: Nuorten nuuskan ja tupakan rinnakkaiskäyttö kasvaa.

”Nuuskan käyttöä on pidetty pienten piirien kuten lätkänpelaajien juttuna. Nyt se kuitenkin näyttää leviävän yhä laajemmalle, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija Otto Ruokolainen.

Nuuska on kielletty koko EU:ssa lukuun ottamatta Ruotsia, josta tulee myös valtaosa Suomessa käytettävästä nuuskasta.

Elokuun puolessa välissä nuuskan tuontirajoituksia muutettiin. Nykyisin savuttomia tupakkatuotteita saa tuoda maahan enintään tuhat grammaa vuorokauden aikana. Aiemmin nuuskaa sai tuoda omaan käyttöön korkeintaan 30 kappaletta 50 gramman rasioita vuorokaudessa.

Tutkimusten mukaan nuoret hankkivat yleisimmin nuuskaa kavereiltaan. Nuuskaringit välittävät nuuskaa eteenpäin.

Nuuskan nousu yhä useammin tupakan rinnalle osoittaa Ruokolaisen mielestä sen, että nuuskan myyntikielto ja sen valvonta eivät ole toimineet Suomessa niin kuin pitäisi.

Päivittäin nuuskaa käyttää lähes 15 prosenttia ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista. Lukiota käyvistä pojista osuus on vajaa kymmenen prosenttia. Myös peruskoululaisilla pojilla nuuskaajien osuus on noussut vajaaseen kymmeneen prosenttiin. Tyttöjen nuuskaaminen on sen sijaan huomattavasti vähäisempää.

Ruokolainen arvelee nuuskan yleistymisen yhdeksi syyksi sen, että nuuskan käytöstä ei jää yhtä helposti kiinni kun tupakoinnista.

”Koulumaailmasta olemme saaneet viestiä, että jälkiä nuuskan käytöstä näkyy pitkin koulujen käytäviä”, Ruokolainen kertoo.

Monet uskovat myös, että nuuska olisi vähemmän haitallista kuin tupakka. Vertailu ei Ruokolaisen mukaan ole mielekästä. ”Nuuska ja tupakka vaikuttavat eri tavoin, mutta molemmissa on kymmeniä haitallisia aineita”, Ruokolainen sanoo.

Vaikka nuuskan käyttäjä ei kehitä itselleen tupakoitsijan tervakeuhkoja, hän saa nuuskasta jopa 20 kertaa enemmän nikotiinia kuin savukkeista.

Nuuska aiheuttaa limakalvovaurioita, ienmuutoksia ja hampaiden värjäytymistä ja voi aiheuttaa myös suun ja nielun syöpiä, kertoo Suomen Syöpäyhdistys.

Ruokolaisen mielestä paras tapa hillitä käyttöä olisikin lisätä tietoa nuuskan terveysvaikutuksista.

”Suussa näkyvät nuuskan käytön haitat olisi luonnollista ottaa esiin hammaslääkärissä”, Ruokolainen sanoo.

Hän muistuttaa myös, että nikotiini alentaa urheilijan suorituskykyä. ”Myös hajuhaitat saattavat olla jollekin hyvä syy lopettaa”, Ruokolainen sanoo.

Suomen laskevassa tupakointitrendissä on toinenkin erikoinen poikkeus: eläkeikäisten naisten tupakointi on hiukan lisääntynyt.

Ruokolaisen mukaan syynä on se, että naiset ylipäätään tupakoivat enemmän kuin ennen. ”Kun tupakoitsijat saavuttavat eläkeiän, se näkyy tilastoissa.”

Miesten tupakointi on vähentynyt kymmenessä vuodessa seitsemän ja naisten kolme prosenttiyksikköä. Viime vuonna miehistä tupakoi päivittäin 19 ja naisista 15 prosenttia.

Nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt kymmenen prosenttiyksikköä, 16-vuotiaista tytöistä ja pojista 11 prosenttia tupakoi viime vuonna päivittäin. Eläkeikäisistä miehistä tupakoi päivittäin kahdeksan prosenttia, naisista seitsemän.