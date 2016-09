Lihaksikasta ulkomuotoa korostava fitness-elämäntapa on muodissa, ja internet pursuilee aiheeseen liittyviä motivaatiokuvia. Instagramissa ja blogeissa esitellään viimeisen päälle treenattuja vartaloita ja toistellaan äärimmäisiä mottoja: Väsymys on heikkoutta! Älä ole tyytyväinen, kunnes pidät siitä, mitä näet peilissä!

Niin sanottujen fitspiration-kuvien tarkoitus on kannustaa ihmisiä liikkumaan ja kohottamaan kuntoa. Niihin liittyy kuitenkin lukuisia ongelmia, sanoo sosiaalipsykologi, dosentti Nelli Hankonen.

Hankosen mukaan kuvien esittelemä maailma on liian kaukana todellisuudesta. Sekä mallien ulkonäkö että kuvissa esitetyn treenin intensiteetti ovat tavallisen sunnuntaikuntoilijan ulottumattomissa.

”Jotta vähän liikkuva ihminen ryhtyisi muuttamaan elintapojaan, hänen tulisi luottaa omiin mahdollisuuksiinsa ja kykyynsä päästä tavoitteeseensa. Kuvat taas voivat olla hyvin lannistavia”, Hankonen selittää.

Terveyden kannalta pienikin liikuntamäärä on aina parempi kuin ei mitään, mutta fitness-kuvasto antaa ymmärtää, että liian kevyt liikunta on turhaa. Kuvissa korostuu myös voimakas kahtiajako urheilullisiin ja epäurheilullisiin ihmisiin.

”Se voi saada monet heittämään pyyhkeen kokonaan kehään. Toiset se puolestaan saa treenaamaan liian kovaa, mikä altistaa urheiluvammoille.”

Fitness-kulttuurin ongelmana on Hankosen mukaan myös sen ulkonäkökeskeisyys. Kuvat luovat harhaluuloa, jonka mukaan liikunnan ainoa tarkoitus olisi ulkonäön muokkaaminen. Samalla liikkumisen muut hyödyt, esimerkiksi terveydelliset ja sosiaaliset seikat, uhkaavat unohtua.

Hankonen kertoo tutkimuksesta, jossa naisia pyydettiin katselemaan fitspiration-kuvia.

”Tutkimuksen perusteella kuvat lisäävät naisten tyytymättömyyttä omaan kehoonsa. Heidän mielialansa huononi ja omaa ulkonäköä koskeva itsearvostuksensa heikkeni. Se ei ole hyvä lähtökohta liikuntamotivaation rakentamiselle.”

Ulkonäkö voi Hankosen mukaan hyvin olla yksi liikkumaan kannustava tekijä muiden joukossa, kunhan se ei saa liiallista painoarvoa.

”Jos ihminen ajattelee, että hänen on liikuttava vain näyttääkseen paremmalta, hän yleensä kokee myös olevansa riittämätön sellaisena kuin on. Hän tuntee syyllisyyttä, häpeää sekä ahdistusta siitä, miltä näyttää muiden silmissä.”

Pahimmillaan ulkonäön käyttö kannustimena voi Hankosen mukaan johtaa lieveilmiöihin, kuten syömishäiriöihin tai steroidien käyttöön.

Liikuntamotivaation olisikin hyvä kummuta sisäisistä eikä ulkoisista tekijöistä, Hankonen korostaa. Liikuntaharrastuksen jatkaminen on nimittäin todennäköisempää, jos sen syynä on aito liikunnan ilo ja harrastuksesta nauttiminen – tai vaikkapa tietoisuus siitä, että lenkin jälkeen olo on tavallista luovempi ja uni maittaa yöllä paremmin.

Jos liikunta ei houkuta, Hankonen suosittelee pohtimaan, mitkä ovat oman elämän tärkeitä arvoja. Usein liikuntaharrastuksen voi yhdistää niihin: esimerkiksi ystäviä voi tavata kahvittelun sijaan kävelylenkin merkeissä, ja perheen kanssa aikaa voi viettää yhdessä liikkuen.

”Kannattaa myös nähdä vaivaa löytääkseen lajin, josta todella tykkää. Silloin hyvä kunto tulee mieleisen harrastuksen sivutuotteena.”