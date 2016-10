Hivin tuhoamisesta on uutta toivoa – brittitutkijat uskovat hävittäneensä viruksen kokonaan koehenkilön elimistöstä

Hi-viruksen hoitomuodoissa on jo päästy tilanteeseen, jossa potilas voi elää sairaudestaan huolimatta lähes yhtä kauan kuin ilman virusta, mutta joutuu käyttämään lääkkeitä lopun elämänsä. Nyt on kuitenkin herännyt uutta toivoa siitä, että virus voitaisiin hävittää kokonaan.

Sanomalehti The Guardianin mukaan brittitutkijat ovat edenneet kokeissaan siihen pisteeseen, ettei koehenkilön elimistössä ole havaittu hoidon jälkeen merkkiäkään hivistä. Hän on 50:stä kokeisiin osallistuvasta potilaasta ensimmäinen, jonka hoito on saatu päätökseen.

Britannian huippuyliopistojen ja kansallisen terveyspalvelun NHS:n tutkimuksessa on yhdistetty normaalit hiv-lääkkeet lepotilassa olevan viruksen uudelleen aktivoivaan lääkkeeseen ja rokotteeseen, joka saa immuunijärjestelmän tuhoamaan virustartunnan saaneet solut.

Tavalliset niin sanotut antiretroviraaliset lääkkeet pysäyttävät jo itsessään erittäin tehokkaasti viruksen leviämisen, mutta ne eivät tuhoa virusta lopullisesti. Tämä johtuu siitä, että hiv pystyy piiloutumaan immuunijärjestelmältä soluihin. Nyt testattavassa hoidossa virus houkutellaan esiin ja immuunijärjestelmän tunnistettavaksi.

Varsinaiseen läpimurtoon on vielä matkaa. Hi-virus on aiemminkin alkanut levitä potilaissa, joiden elimistöstä sen on uskottu jo poistuneen. Tutkijat suhtautuvat kuitenkin edistysaskeleeseen optimistisesti.

Maailmassa on nykyisin noin 37 miljoonaa hiv-positiivista ihmistä.