Yleisimmän aivosyövän hoito paranee – tähän saakka tauti on tappanut muutama vuosi diagnoosin jälkeen

Turun yliopiston uudet tutkimustulokset voivat auttaa kehittämään parempia hoitokeinoja aivosyöpään.

Yleisin aivosyöpätyyppi on glioblastooma. Sen hoidon tekee ongelmalliseksi glioblastoomasolujen kyky vastustaa useimpia nykyisin käytössä olevia syöpälääkkeitä. Syy tähän on kuitenkin ollut pitkään tuntematon: on vain tiedetty, että aivosyöpä on vastustuskykyinen hoidoille.

Nyt Turun yliopiston tutkijat ovat löytäneet mekanismin, jonka vuoksi syöpälääkkeet eivät tapa aivosyöpäsoluja eli toimi toivotulla tavalla. Uuden tiedon ansiosta hoitoa voidaan alkaa kehittää.

Tutkimusta johtaneen professori Jukka Westermarckin mukaan tunnistetun mekanismin estäminen herkistää aivosyöpäsolut jo olemassa oleville lääkkeille. Se tekee hänen mielestään löydöksistä poikkeuksellisen kiinnostavia.

Glioblastooma on ollut tähän saakka erittäin tappava tauti. Potilaiden keskimääräinen elinikä diagnoosista on vain yhdestä kahteen vuotta.