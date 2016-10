Myös juoksija hyötyy lisäproteiinista – näin valitset oikean määrän ja laadun

Kaupat ja kuntosalit ovat tällä hetkellä tupaten täynnä erilaisia proteiinivalmisteita. Proteiinin lisätarve on perinteisesti yhdistetty salitreeniin, mutta asiantuntijan mukaan proteiinista hyötyy juoksijakin.

”Melkein kaikki, jotka treenaavat kovaa, hyötyvät proteiinista välittömästi treenin jälkeen – eivät siis pelkästään voimaharjoittelijat”, sanoo liikuntaravitsemuksen asiantuntija, elintarviketieteiden maisteri Olli Ilander.

Kuntosalitreenin lisäksi esimerkiksi kovavauhtinen juoksulenkki tai intervalliharjoitus aiheuttaa lihaksissa mikrovaurioita, joiden korjaamisessa proteiinista on selvää hyötyä. Proteiini edistää sekä että lihasten kehittymistä että palautumista.

”Sen sijaan rauhallinen pidempikestoinen lenkki ei aiheuta tällaista proteiinin tarvetta, ellei suoritus kestä tuntikausia, Ilander selvittää.

Proteiini tulisi juoda tai syödä suurin piirtein välittömästi treenin loputtua, jotta sen hyöty olisi paras mahdollinen. Proteiinista on kuitenkin hyötyä, vaikka sen saanti hieman viivästyisikin.

Mutta mitä proteiinia valita? Ja kuinka paljon?

”Ei ole hirveästi eroa sillä, tuleeko proteiini ruuasta vai proteiinivalmisteesta. Valmisteesta proteiini voi kuitenkin imeytyä jonkin verran nopeammin”, Ilander sanoo.

Hän huomauttaa, että isompi ero on usein käytettävyydessä. Proteiinijuoma voi olla kätevämpää sekoittaa tai juoda valmiista pakkauksesta kuin se, että alkaisi kauhoa ruokaa salilla tai lenkkipolun päässä.

Ihanteellinen proteiinin määrä treenin jälkeen on noin 0,3 grammaa painokiloa kohti. 50-kiloiselle tämä tarkoittaa siis 15 grammaa, 100-kiloiselle 30 grammaa proteiinia. Voimapuolella määrät voivat Ilanderin mukaan olla hieman isompiakin. Juoksijalle suositusmäärät riittävät hyvin.

Heraproteiini on tutkimusten mukaan urheilijoille muita tehokkaampi.

”Heraproteiinin on todettu imeytyvän ja edistävän palautumista ja kehitystä muita paremmin, vaikka muutkin proteiinit auttavat palautumista.”

Heraproteiinia on luontaisesti maidossa ja jugurtissa. Kuitenkin vain 20 prosenttia kaikesta maidon proteiinista on heraproteiinia. Suurin osa on kaseiinia, josta tehdään juustoa. Siksi maitoa joutuisi juomaan hyvin suuria määriä, jos haluaisi saada kaiken heraproteiinin siitä.

Juoksijalle proteiinin imeytymisnopeus ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa. Siksi ei kannata ajatella, että proteiinin olisi välttämätöntä tulla juuri heraproteiinista, vaan esimerkiksi juuri maito tai muutkin proteiinin lähteet käyvät. Niille, jotka käyttävät mieluummin kasviproteiinia, hyviä vaihtoehtoja ovat esimerkiksi soija-, herne- ja riisiproteiini.

Joka tapauksessa juoksija tarvitsee etenkin rankan lenkin jälkeen myös reilusti hiilihydraatteja. On makuasia, nauttiiko hiilihydraatit samasta palautumisjuomasta kuin proteiininkin vai syökö ne erikseen.

”Itse ottaisin kuitenkin proteiinin erikseen ja hiilihydraatit vaikka ruokana, esimerkiksi banaanina tai leipänä. Silloin proteiinin ja hiilihydraattien suhdetta voi helpommin säädellä itse. Tuotteessa on aina sen valmiin sekoituksen vanki”, Ilander perustelee.

