Eineksiä saa syödä rauhassa, sanoo elintarvikeasiantuntija: ”On elitististä pitää kaikkia eineksiä huonoina”

Einekset alkoivat huolestuttaa kuluttajia viitisen vuotta sitten. Lisäaineiden pelossa niitä alettiin kaihtaa ja itse tehtyä ruokaa arvostaa.

Eineksiä pelätään turhaan, sanoo elintarvikeasiantuntija Annikka Koivu Kuluttajaliitosta.

”On elitististä kategorisoida kaikki einekset huonoiksi ilman perusteita. Valmisruoka on pelastus esimerkiksi kiireisille tai vanhuksille.”

Koivun mukaan ei ole olemassa suositusta, kuinka usein eineksiä saisi syödä. Se on hänen mielestään outo kysymys.

”Eineksethän ovat tavallista ruokaa, jota valmistetaan suuri määrä kerralla ja pakataan.”

Ravitsemuksellisesti valmisruoassa on Koivun mukaan oikeastaan vain yksi suuri huolen aihe: runsas suolan määrä. Eineksistä on kuluttajien tyytymättömyyden vuoksi vähennetty lisäaineita. Vaihtokaupassa niihin lisättiin suolaa.

”Tietyt lisäaineet toivat makua. Kun niitä vähennettiin, makua alettiin hakea suolasta.”

Koivun mukaan valmisruoan terveellisyyttä arvioidessa olennaista on se, mikä on henkilön ruokavalio kokonaisuudessaan.

Jos elää eineksillä, syö todennäköisesti liian vähän kuitupitoisia tuotteita ja tyydyttymätöntä rasvaa. Myös kasvikset ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta saa vitamiineja ja kivennäisaineita.

Valmisaterioita kannattaakin aina täydentää.

”Jos kaupan valmisruoka-ateriaan kuuluu perunamuusia ja lihapullia, saa proteiinia, hiilihydraattia ja rasvaa, mutta tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita jää puuttumaan. Niitä saa kasviksista.”

Kasvisten päälle voi lorauttaa kasviöljyä. Kuitua ateriaan saa syömällä lisukkeena kuitupitoista leipää.

”Jos syö valmisaterian, jälkiruoaksi kannattaa ottaa hedelmä tai marjoja, eikä sokeripitoista herkkua.”

Jos ruokavalio on kokonaisuudessaan terveellinen, Koivu ei pidä ongelmana, vaikka söisi säännöllisesti eineksiä.

Etenkään, jos einekset ovat hyvin valittuja. Niissä nimittäin on eroa.

Parhaina Koivu pitää valmisruokia, joissa on kasviksia, kalaa ja vähän suolaa sekä tyydyttynyttä rasvaa.

Osassa eineksistä on myös Sydänmerkki, jonka saavat vain elintarvikkeet, joissa rasva on hyvälaatuista ja suolan määrää on vähennetty.

Suolan määrä kannattaa tarkistaa ruokapaketin kyljestä. Suositeltu suolan maksimimäärä on alle viisi grammaa vuorokaudessa. Kuitenkin yhdessä valmisruoka-annoksessa voi olla kolme grammaa suolaa.

Tyydyttynyt rasva ilmoitetaan tuoteselosteessa grammoina, mitä on vaikea tulkita.

”Tuoteselosteessa korkeasta tyydyttyneen rasvan määrästä kertoo se, jos sitä on kolmasosa kokonaisrasvasta. Jos tuotteessa on paljon kermaa, voita ja punaista lihaa, siinä on usein myös paljon tyydyttynyttä rasvaa.”

Jos syö paljon eineksiä, kannattaa niitä syödä Koivun mukaan monipuolisesti. Esimerkiksi säännöllinen pakastepitsan syöminen ei ole hyväksi.

”Pakastepitsoissa on lähinnä rasvaa, hiilihydraattia ja suolaa. Jos syö niitä jatkuvasti, tulee varmasti terveysongelmia jossain vaiheessa. Kuitenkin terveelliseen ruokavalioon mahtuu sekin, että syö silloin tällöin pakastepitsan.”

Entä sitten sellainen päivä, että söisi lounaaksi valmislasagnen ja päivälliseksi valmiskaalilaatikon? Koivun mukaan ne ovat kelpo ruokia, kunhan niitä täydentää.

Päivän suolakiintiö tulee niillä todennäköisesti täyteen, joten suolaa ei kannata sinä päivänä muuten käyttää.

Lisäaineista ei tarvitse Koivun mukaan olla huolissaan.

”Esimerkiksi kaalilaatikko on yksinkertainen ruoka, jossa on vähän raaka-aineita eikä välttämättä lainkaan lisäaineita. Enemmän ihmiset saavat lisäaineita karkeista ja limuista: ne ovat todella prosessoituja. Sen sijaan valmisruoat ovat vähemmän prosessoituja kuin kuvitellaan.”

Itse kokatussa ruoassa on eineksiin verrattuna etenkin se hyöty, että suolan määrää voi kontrolloida. Itse tehdystä myös tietää tarkemmin, mitä raaka-aineita siinä on.

Välttämättä itse tehty ei ole kuitenkaan terveellisempää kuin valmisruoka, Koivu sanoo.

”Jos tekee itse makaronilaatikon, saattaa laittaa siihen kermaa ja juustoraastekuorrutuksen.”

Muutama vuosi sitten oli kohuja einesten raaka-aineista. Esimerkiksi lihapullissa olikin kanannahkaa.

Koivun mielestä on hyvä, että eläimen ruho käytetään kokonaan – vaikka sitten einesten valmistukseen.

”Tärkeää olisi kuitenkin kertoa selvästi, mitä raaka-aineita tuotteissa on.”

Koivun mukaan on hankala yhtälö, jos kuluttajat haluavat einekseen halvan hinnan ja parhaan lihan.

”Ei silloin yleensä saa parasta fileetä.”

Koivu uskoo, että valmistajat ovat tällä hetkellä tarkkoja raaka-aineiden kanssa. Kohut heikentävät myyntiä.

Toisaalta kaikki ei tule aina esiin.

”Maailmalla elintarvikehuijaukset varmaankin lisääntyvät tulevaisuudessa. Haluaisin kuitenkin luottaa suomalaisiin yrityksiin.”

Valmisruokien terveellisyyttä voi vertailla Kuluttajaliiton Syö hyvin -sivustolla: http://syohyvaa.fi/tuotevertailut/kategoriat/valmisruoat-2/